Nawet 1 mld euro na infrastrukturę do odbioru skroplonego gazu LNG, która otworzy rynek niemiecki na import ze Stanów Zjednoczonych, gwarancje dla dalszego tranzytu gazu przez Ukrainę i wsparcie dla projektów zmierzających do dywersyfikacji dostaw surowca – to główne elementy sierpniowej propozycji wicekanclerza Olafa Scholza dla amerykańskiej administracji, której dowody pozyskane przez niemieckich ekologów nagłośnił w zeszłym tygodniu „Bild”.

W zamian Biały Dom miał uchylić sankcje na Nord Stream 2, umożliwić dokończenie jego budowy i nie zakłócać jego działania w przyszłości. Wydaje się, że pomysłem Niemiec na rozmycie kontrowersji wokół rosyjskiego projektu jest zalanie Europy gazem ze wszelkich możliwych kierunków, w tym USA oraz Norwegii, skąd dostawy zapewni Baltic Pipe, o którego wsparciu Scholz także zapewniał w swoim liście.