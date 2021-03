252 tys. dodatkowych specjalistów będzie mogło szczepić przeciwko koronawirusowi: weterynarze i dentyści dołączą do farmaceutów, którzy są już upoważnieni do podawania szczepionek – poinformował Najwyższy Urząd ds. Zdrowia (HAS).

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 42 619 osób, na Covid-19 zmarło w szpitalach 190 chorych. Łączna liczba wykrytych infekcji od początku pandemii wzrosła do 4 508 575, a zgonów do 94 492. Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali przyjęto 1 567 chorych, 332 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 27 259, na OIOM-ach przebywa 4 791 chorych. (PAP)