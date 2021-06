"Mamy decyzję KE na świeże, antycovidowe pieniądze, które w pierwszej kolejności trafią do firm w związku z tym, że one najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. I jest to takie pierwsze zatwierdzenie dla Polski w ramach instrumentu REACT-UE. Dotyczy programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. Są to środki z nowej perspektywy 21-27, ale dotyczą jeszcze programu, który wdrażamy w perspektywie 14-20" - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziennikarzom.

"Dzisiejsza decyzja Brukseli pozwoli zrobić nam duży krok w wychodzeniu ze skutków pandemii. Te fundusze zostaną uruchomione po ratyfikacji decyzji o Zwiększeniu Zasobów Własnych UE przez wszystkie państwa członkowskie" - wskazała. Przypomniała, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE.

Jak dodała, pakiet 1,4 mld zł stanowi element 770 mld zł wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"W ramach instrumentu REACT-UE dla Polski będzie przeznaczonych ok. 7 mld 400 mln zł. Mają to być środki na szybkie wsparcie gospodarki na wychodzenie z pandemii" - opisywała.

Według Jarosińskiej-Jedynak, plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakładają, że środki w wysokości prawie 1,4 mld zł trafią do firm. "Ponad 1,2 mld zł na znane i cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców pożyczki płynnościowe, ponad 110 mln zł zostanie przeznaczone na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, a ponad 52 mln zł na wsparcie, zarządzanie i monitorowanie realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii" - opisywała.

Wiceminister podała, że 1,2 mld zł przeznaczone będzie na pożyczki płynnościowe poprzez odnowienie płynnościowego funduszu pożyczkowego, który został uruchomiony w kwietniu zeszłego roku. Przypomniała, że z tego źródła skorzystało blisko 4,5 tysiąca firm, które otrzymały środki sięgające 2 mld zł. "Ale zapotrzebowanie na bieżące finansowanie płynnościowe jest nadal duże" - podkreśliła.

Jak opisywała, o pożyczki mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Nie będzie też opłat ani prowizji za uruchomienie kredytu, oprocentowanie pozostanie na poziomie zero, a pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń dla pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, opcjonalnie także na wydatki inwestycyjne. O te pożyczki będzie można nadal ubiegać się u pośredników finansowych, którzy wybierani są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Zakładamy, że instrument ten ruszy od 3 kwartału bieżącego roku" - powiedziała.

Kolejnym instrumentem dla firm są bony na cyfryzację, dzięki którym do mikro-, małych i średnich firm trafi ponad 110 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli za nie kupić oprogramowanie, licencje, nabyć specjalistyczne usługi. Wsparcie ma umożliwić rozwój MŚP w oparciu o innowacje powstające przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Pozwoli także na rozwój dostawcom i twórcom rozwiązań cyfrowych. Uruchomienie bonów planowane jest od 3 kwartału 2021 r., a konkursem zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

"1,4 mld zł będzie zwiększało alokację programu Inteligentny Rozwój. Ten program jest bardzo mocno zaawansowany, ponad 9 tys. unikalnych podmiotów, jak przedsiębiorstwa, jednostki badawcze, uczelnie otrzymały wsparcie z tego programu" - zwróciła uwagę Jarosińska-Jedynak. Jak mówiła, w jego ramach udzielono ponad 27 mld zł wsparcia z UE, dzięki czemu powstało prawie 19 tys. miejsc pracy, utworzono 420 centrów badawczo-rozwojowych, ale również przeprowadzono prace badawczo-rozwojowe, których wynikiem jest wdrożenie innowacji o różnej skali.

"W najbliższych dniach będziemy uzgadniać z KE kolejne koncepcje wykorzystania środków w obszarze ochrony zdrowia, energetyki i cyfryzacji" - zapowiedziała też sekretarz stanu.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy. Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych UE to efekt ubiegłorocznego, grudniowego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.