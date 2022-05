Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła podczas swojego wystąpienia w Warszawie o "szokującej brutalności ataku Rosji na Ukrainę", czego była świadkiem podczas wizyty w Buczy, gdzie - jak opisywała - na własne oczy ujrzała "masowe groby, worki ze zwłokami, poranionych ludzi w szpitalach, zniszczone szkoły i przedszkola".

Reklama

"To, co się tam dzieje, jest przerażające. To jest zbrodnia wojenna, która dzieje się każdego dnia na terytorium Ukrainy, dlatego jesteśmy z wami" - podkreśliła.

Reklama

"Nie jesteśmy w stanie dorównać wam w odwadze i poświęceniu, ale możemy was wspierać, możemy być po waszej stronie" - dodała.

Zaznaczyła, że Europa wspiera Ukrainę m.in. poprzez nakładanie sankcji gospodarczych, wskazując, iż szósty pakiet sankcji powinien "bardzo głęboko przeorać gospodarkę Rosji".

"Putin musi zapłacić cenę za tę agresję, ale mamy też inne możliwości wsparcia gospodarczego. 10 tygodni wojny, 4 mld euro - tyle warta jest nasza dotychczasowa pomoc finansowa. Zmobilizowaliśmy 3,5 mld euro pomocy na rzecz uchodźców w UE, ale co najważniejsze 3 tygodnie temu tu, w Warszawie 1,8 mld - tyle zobowiązaliśmy się przekazać na rzecz przesiedleńców w Ukrainie" - opisywała. Podkreśliła jednak, że to nie wystarczy.

"Mam niesłychany przywilej rozpocząć tę rundę zobowiązań - z naszej strony 200 mln euro dla osób przesiedlonych wewnętrznie w Ukrainie. Mam nadzieję, że wiele innych państw pójdzie tymi śladami" - zadeklarowała.

Dodała, że potrzebna jest pomoc na rzecz odbudowy Ukrainy, aby budować "konkurencyjny kraj marzeń". "Jeśli uda nam się zainwestować te setki miliardów euro, przeprowadzić reformy, to nie tylko od nowa odbudujemy Ukrainę, ale też utorujemy waszą drogę do Unii Europejskiej" - powiedziała.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę w Parlamencie Europejskim szczegóły szóstego pakietu sankcji, które mają zostać nałożone przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę. Wśród nich znalazł się całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy. W ciągu pół roku ma zostać całkowicie wstrzymany import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku. Aby sankcje weszły w życie potrzebna jest jednak zgoda wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Celem międzynarodowej konferencji Darczyńców dla Ukrainy jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju. Konferencja pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Inicjatorami konferencji są premierzy Polski i Szwecji, a partnerami wydarzenia: przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.