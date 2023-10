Mechanizm jest "elastyczny"

– Mechanizm wypłacania pieniędzy z Funduszu Odbudowy jest elastyczny, co znaczy, że można rozpocząć wypłatę pieniędzy, mając zaufanie do procesu zmiany prawa, który się zaczął, i będzie można wstrzymać tę wypłatę, jeśli ten proces nie będzie kontynuowany – powiedział wczoraj Tusk po spotkaniach w Brukseli. Jak przyznał, najlepiej, by zmiany miały charakter legislacyjny, co będzie wymagać dobrej współpracy z prezydentem. – Ale ważne są i deklaracje rządu, i decyzje o charakterze praktycznym. To np. skierowanie konkretnych ustaw do parlamentu i sposób traktowania sędziów – stwierdził Donald Tusk.

Cena za odblokowanie KPO

Politycy PiS są pełni obaw, jeśli chodzi o cenę, jaką przyjdzie zapłacić przyszłemu rządowi za utorowanie drogi do KPO. – Bruksela tak łatwo nie odpuści. Chyba że gdzieś w kuluarach będzie zgoda ze strony Tuska na pakiet migracyjny czy zmianę traktatów – ocenia nasz rozmówca z obecnego rządu.

