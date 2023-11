Umowa, zatwierdzona w środę 524 głosami za, przy 85 głosach przeciw i 21 wstrzymujących się, gwarantuje wszystkie unijne oznaczenia geograficzne (OG) win i napojów spirytusowych wraz z listą 163 znanych unijnych oznaczeń geograficznych środków spożywczych.

Porozumienie chroni także europejskich producentów wrażliwych towarów rolnych, takich jak wołowina i niektóre produkty mleczne.

Dwustronny handel towarowy pomiędzy UE i Nową Zelandią osiągnął w 2022 roku poziom 9,1 mld euro, a UE jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Nowej Zelandii. Według Komisji Europejskiej oczekuje się, że handel pomiędzy Nową Zelandią i UE wzrośnie o 30 proc. Według tych samych prognoz napływ inwestycji z UE do Nowej Zelandii może zwiększyć się o ponad 80 proc.

"Dzisiaj jest dobry dzień dla UE i światowego handlu opartego na zasadach. Nasze głosowanie jest bardzo wyraźnym sygnałem naszego zaangażowania w negocjacje w sprawie nowych unijnych umów o wolnym handlu, których w tej kadencji parlamentarnej widzieliśmy zbyt mało. Chociaż mieszkamy na różnych krańcach świata, UE i Nowa Zelandia są bliskimi, zaufanymi, niezawodnymi i podobnie myślącymi partnerami. Razem napędzamy globalny handel oparty na zasadach w kontekście ogólnoświatowej fali protekcjonizmu i izolacjonizmu" – powiedział sprawozdawca Daniel Caspary (EPL, Niemcy).

Oczekuje się, że państwa członkowskie wydadzą formalną zgodę w poniedziałek. Po ratyfikacji porozumienia przez Nową Zelandię może ono wejść w życie prawdopodobnie do połowy 2024 roku.

Negocjacje rozpoczęły się w Nowej Zelandii w 2018 roku, a porozumienie polityczne osiągnięto 30 czerwca 2022 roku, po 12 rundach rozmów.

Nowa Zelandia jest ważnym partnerem UE w regionie Pacyfiku, a pod względem politycznym odgrywa znaczącą rolę także na forach wielostronnych. Środowe porozumienie wpisuje się w szerszą strategię UE, polegającą na wzmacnianiu więzi z krajami o podobnych poglądach.

Z Strasburga Łukasz Osiński (PAP)