W piątek przed południem przebywający z wizytą w Polsce premier Finlandii Petteri Orpo spotkał się w KPRM z premierem Donaldem Tuskiem.

Reklama

Fiński model obrony cywilnej

Następnie podczas wspólnej konferencji premier Finlandii poruszając temat obrony cywilnej, podkreślił, że jego kraj jest gotowy do podjęcia współpracy z Polską w tym zakresie. "Mamy model obrony cywilnej, która rozciąga się na całe społeczeństwo. Wypracowaliśmy taki całościowy model, wiemy, jak to robić, jesteśmy do tego dobrze przygotowani" - powiedział.

Reklama

Unijna współpraca

Orpo wśród tematów poruszonych w czasie rozmowy z Tuskiem wymienił również unijny pakt o migracji i azylu oraz podkreślił, że Europa musi mieć narzędzia do walki z atakami hybrydowymi, kiedy dochodzi do "wykorzystania obywateli państw trzecich przez nieprzyjazne nam kraje do walki z nami".

Praworządność wciąż ważnym tematem

Premier Finlandii odnosząc się do kwestii praworządności, zaznaczył, że jej upowszechnianie jest od dawna celem jego kraju i wpisuje się ono w każde działanie. "To pozwala na budowanie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także wzmacnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego Europy. Dlatego cieszy nas, że nasz ceniony partner pracuje z instytucjami europejskimi w zakresie wszelkich zagadnień związanych z praworządnością" - zakończył.

Petteri Orpo jest premierem Finlandii od czerwca 2023 r., z ramienia chadeckiej Koalicji Narodowej, obecnie współtworzącej fiński rząd. Wcześnie Orpo pełnił m.in. funkcję ministra ds. rolnictwa i leśnictwa, ministra spraw wewnętrznych oraz ministra finansów.

Autor: Adrian Kowarzyk, Mikołaj Małecki