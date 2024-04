Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Polska w poniedziałek otrzymała z UE płatność z pierwszego wniosku o KPO, czyli 26 mld 964 mln zł.

Polityczne układy w KE

Były minister w rządzie PiS Waldemar Buda pytany w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie czy nie szkoda mu lat, kiedy środki z KPO nie trafiały do naszego kraju, odpowiedział, że podczas następnej kadencji Parlament Europejski "będzie musiał wyjaśnić, jak to możliwe, że uzgodnienia pomiędzy przewodniczącą Komisji a pretendentem na premiera w Polsce doprowadziły do tego, że półtora roku środki z KPO były blokowane". "Musi powstać specjalna komisja, na poziomie Parlamentu Europejskiego, która to wyjaśni" - podkreślił.

"Dlaczego? Dlatego, że blokowanie tych środków przez PO, przez Donalda Tuska i (szefową KE) Ursulę von der Leyen doprowadziły do tego, że my w całości tych środków nie wykorzystamy. Już dzisiaj są analizy, które pokazują, że stracimy na tym od kilku do kilkunastu miliardów. Nawet pojawia się kwota 16 mld euro" - powiedział. "Osoby, które blokowały te środki, muszą za to ponieść odpowiedzialność" - ocenił.

Bezprawna blokada środków z KPO

Zdaniem Budy, obecnie środki z KPO "są odblokowywane, na podstawie ustawy prezydenckiej z czerwca 2022 r.".

"Co to oznacza? Już wtedy mogły być odblokowane. Kto je blokował, będziemy to wyjaśniać. Wszystko na to wskazuje, że to było polityczne uzgodnienie pomiędzy Donaldem Tuskiem, a Ursulą von der Leyen. Następna kadencja PE tym się zajmie. Mam nadzieję, że polscy europarlamentarzyści, wszyscy, podpiszą się pod (powstaniem) komisji w ramach europarlamentu, która będzie musiała to wyjaśnić" - zaznaczył poseł PiS.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

