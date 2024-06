Z Danielem Hannanem rozmawia Sebastian Stodolak

Reklama

Czy istnieje życie poza Unią Europejską?

Bez wątpienia istnieje.

Reklama

Na pewno? Pobrextiowa Wielka Brytania w zeszłym roku była w recesji gospodarczej, a w tym jej PKB jest tylko na delikatnym plusie. Może i życie, ale co to za życie?

Bardzo dostatnie i udane. Możemy się przerzucać statystykami. Obie strony – zwolennicy brexitu i przeciwnicy – coś sobie wybiorą: a to eksport, a to inflację, a to bezrobocie… Patrzmy jednak na wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w długim okresie – a ten był średnio wyższy niż w strefie euro. Osiągnęliśmy lepsze wyniki niż Niemcy, Francja czy Włochy.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ