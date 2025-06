Europejski Zielony Ład. Jedno z największych państw UE chce zmian, Polska też jest za

Komisja Europejska ma zaproponować 2 lipca cel klimatyczny na 2040 r. Będzie to cel przejściowy na drodze do osiągnięcia przez Wspólnotę neutralności klimatycznej w 2050 r. Tymczasem Francja chce, by na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE w Brukseli przywódcy omówili kwestię sensowności wyznaczania przez Unię celu klimatycznego na 2040 r. - podało w środę dziennikarzom źródło unijne. Francja, której wtóruje Polska, uważa, że ustanowienie takiego celu osłabi konkurencyjność Europy.