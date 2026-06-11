„Pentagon dysponuje zaawansowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Systemy te wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia znaczenia (tego problemu)” — przekazał rzecznik ministerstwa obrony (wojny) Sean Parnell.

„Ministerstwo wdraża standardowe procedury ochronne, w tym nakaz pozostania w miejscu dla osób znajdujących się w danym obszarze. Na miejscu działają zespoły interwencyjne, gotowe do wsparcia osób przebywających w budynku” - dodał.

Jak podała CNN, powołując się na źródła, część pięter i korytarzy w Pentagonie została zamknięta, a z niektórych pomieszczeń ewakuowano ludzi. Jedno ze źródeł poinformowało, że w budynku widziano policjantów w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych.

Później stacja przekazała, że był to fałszywy alarm.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)