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Incydent w Pentagonie. Ewakuacja i zamknięcie części budynku po wykryciu zagrożenia

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:43
[aktualizacja dzisiaj, 18:54]
Pentagon, Waszyngton, USA
CNN: ewakuowano część Pentagonu/Shutterstock
W Pentagonie zamknięto część pięter i korytarzy, a z wybranych stref ewakuowano personel w związku z „incydentem z udziałem niebezpiecznych substancji” – poinformowała w czwartek CNN, powołując się na trzy źródła.

„Pentagon dysponuje zaawansowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Systemy te wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia znaczenia (tego problemu)” — przekazał rzecznik ministerstwa obrony (wojny) Sean Parnell.

„Ministerstwo wdraża standardowe procedury ochronne, w tym nakaz pozostania w miejscu dla osób znajdujących się w danym obszarze. Na miejscu działają zespoły interwencyjne, gotowe do wsparcia osób przebywających w budynku” - dodał.

Jak podała CNN, powołując się na źródła, część pięter i korytarzy w Pentagonie została zamknięta, a z niektórych pomieszczeń ewakuowano ludzi. Jedno ze źródeł poinformowało, że w budynku widziano policjantów w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych.

Później stacja przekazała, że był to fałszywy alarm.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: USAPentagonewakuacja
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