W czwartek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o skierowaniu zapytania ofertowego w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache w najnowszej wersji Guardian, produkowanych przez koncern Boeing.

Reklama

"To będzie ogromny projekt, obejmujący kształcenie i przekazanie procedur utrzymania i konserwacji tych samolotów. Stany Zjednoczone będą współpracować z Polską podczas całego procesu” – powiedział PAP Brzezinski. „Zakupy sprzętu będą połączone z obszernymi szkoleniami, które zapewnią interoperacyjność między wojskami amerykańskimi i polskimi" – dodał.

Reklama

"Szczerze mówiąc siła bojowa, jaką te śmigłowce wniosą na wschodnią flankę NATO, budzi podziw. Ambitny wieloletni, wielomiliardowy program modernizacji obronnej Polski, uwzględniający znaczące zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego, pokazuje, że Polska poważnie traktuje kwestie własnego bezpieczeństwa i wolności oraz swoich zobowiązań w NATO" – powiedział ambasador.

Wyraził przekonanie, że "siła - posiadanie zdolności bojowych i umiejętność ich wykorzystania - to najlepszy sposób dla Polski i NATO na zapewnienie pokoju". Według ambasadora wprowadzanie do eksploatacji i utrzymanie śmigłowców przyczyni się do "wdrażania przez Polskę najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych technologii i procedur".

Zapytanie ofertowe dotyczy śmigłowców w najnowszej wersji AH-64 Guardian wraz z transferem technologii. Nowe maszyny mają wzmocnić m.in. formowaną 18. Dywizję Zmechanizowaną. Do czasu dostawy polskie władze chcą wydzierżawić śmigłowce będące na wyposażeniu wojsk lądowych USA. Zakup co najmniej 32 (dwóch eskadr) śmigłowców szturmowych przewidziano w programie modernizacyjnym Kruk. AH-64E Guardian był jednym z wiropłatów prezentowanych na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. W użyciu jest ponad 950 śmigłowców AH-64 w różnych wersjach, służących w 20 państwach, w tym w ośmiu należących do NATO. Ostatnio Apache został wybrany przez Niemcy, 29 tych maszyn zamierza kupić Australia.

autor: Jakub Borowski