"Pracownicy organizacji humanitarnych są bohaterami. Pokazują to, co ludzkość ma najlepszego do zaoferowania. Składam moje najgłębsze kondolencje tym, którzy stracili życie w ataku na World Central Kitchen w Gazie" - powiedział Blinken w wypowiedzi podczas konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem Stephanem Sejourne w Paryżu. "Należy przeprowadzić szybkie, dokładne i bezstronne dochodzenie w sprawie tego incydentu" - dodał. Komunikat ten zamieścił także na swoim profilu na platformie X.

Reklama

Sejourne odniósł się do incydentu w mocniejszy sposób, potępiając izraelski atak i twierdząc, że "nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia", zaś sytuacja w Gazie jest katastrofalna.

We wtorek z szefem World Central Kitchen Jose Andresem rozmawiał prezydent USA Joe Biden, składając kondolencje. Biały Dom wyraził też oburzenie z powodu incydentu. Pytany o to, czy stanowi to potępienie ataku, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby potwierdził. Jednocześnie zaznaczył, że mimo trzykrotnego uderzenia na nich, nie ma dotąd dowodów na to, że wolontariusze, w tym obywatele USA i Polski, zostali zabici celowo. (PAP)