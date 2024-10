Waszyngton stawia na nowe technologie jądrowe

Kwota kontraktów, które wykorzystują pulę rządowego finansowania wynoszącą nawet 2,7 miliarda dolarów, będzie zależeć od przyszłych zamówień wydanych przez Departament Energii. General Matter i Louisiana Energy Services, które zarządzają zakładem wzbogacania Urenco w Nowym Meksyku, są kolejnymi beneficjentami programu.

Nowe paliwa dla SMR-ów

Paliwo jądrowe, znane jako nisko wzbogacony uran o wysokiej próbie lub HALEU, będzie potrzebne do zasilania małych reaktorów modułowych, które w przeciwieństwie do tradycyjnych reaktorów, mogą być budowane w fabrykach, dostarczane ciężarówkami lub pociągami i montowane na miejscu. Obecna flota reaktorów jądrowych działa głównie na paliwie uranowym wzbogaconym do 5 proc. izotopem uranu-235 (U-235).

Koniec rosyjskiej dominacji na rynku paliw jądrowych

Dofinansowanie dla nowych linii produkcyjnych paliw do reaktorów jądrowych jest częścią wielomiliardowego planu administracji Bidena, mającego na celu zastąpienie w amerykańskich siłowniach taniego wzbogaconego rosyjskiego uranu. W ten sposób na nowo zostanie uruchomiony u długo uśpiony krajowy przemysł wzbogacania uranu i innych specjalistycznych usług potrzebnych do produkcji paliwa jądrowego. Zakaz importu rosyjskiego paliwa reaktorowego wszedł w życie na początku tego roku, chociaż przepisy pozwalają Departamentowi Energii na wydawanie ograniczonych zwolnień do 2028 roku.

„Dzisiejsze ogłoszenie, finansowane przez Inflation Reduction Act, jest kolejnym kluczowym krokiem prezydenta Bidena i wiceprezydent Harris w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i narodowego Ameryki, osiągnięcia gospodarki o zerowej emisji netto do 2050 roku oraz zbudowania silnego, niezawodnego krajowego łańcucha dostaw paliwa jądrowego, wolnego od wpływów wrogich państw zagranicznych” — poinformował Departament Energii w oświadczeniu.

Jak powstaje paliwo uranowe?

Na początku tego miesiąca administracja w Waszyngtonie przyznała podobne kontrakty na usługi dekonwersji uranu, która ma miejsce po wzbogaceniu. Polega ona na przekształceniu gazowego sześciofluorku uranu w tlenek, z którego można wytwarzać paliwo.

Czym jest HALEU?

Mianem HALEU określa się uran zawierają od 5 proc. do 20 proc. izotopu U-235. Zastosowania HALEU są obecnie ograniczone do reaktorów badawczych i produkcji izotopów medycznych. Jednak HALEU będzie potrzebny do wielu zaawansowanych paliw reaktorów energetycznych i ponad połowy projektów małych reaktorów modułowych (SMR), które są obecne w fazie rozwoju, czytamy na stronie World Nuclear Association.

HALEU nie jest jeszcze szeroko dostępny komercyjnie. Obecnie tylko Rosja i Chiny mają infrastrukturę do produkcji HALEU na większą skalę. Centrus Energy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło produkcję HALEU w październiku 2023 roku.

Stare technologie dla reaktorów SMR

HALEU można produkować przy użyciu istniejącej technologii wirówek, ale wymaga to specjalnej infrastruktury cyklu paliwowego i opracowania nowych lub zmodyfikowanych przepisów i systemów licencjonowania. Ponadto przemieszczania dużych ilości HALEU będą potrzebne nowe lub zmodyfikowane kontenery transportowe.