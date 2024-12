Trump kontra Biden, czyli batalia o karę śmierci. Co zmieni zaprzysiężenie prezydenta-elekta?

Decyzja Joe Bidena, ustępującego prezydenta USA, o zamianie wyroków śmierci dla więźniów federalnych na dożywocie wywołała falę dyskusji. Donald Trump, były prezydent, nie pozostawia złudzeń, jakie będą jego pierwsze kroki po ewentualnym powrocie do Białego Domu – przywrócenie najsurowszych kar za brutalne przestępstwa. Co to oznacza dla przyszłości wymiaru sprawiedliwości w Ameryce?