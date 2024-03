Mimo trudnej sytuacji, księżna zachowała pozytywny ton, zapewniając, że czuje się dobrze i z każdym dniem staje się silniejsza. Szczegóły dotyczące rodzaju raka nie zostały ujawnione, ale Pałac Kensington wyraził optymizm co do całkowitego wyzdrowienia.

Oświadczenie księżnej rzuca światło na jej nieobecność na oficjalnych wydarzeniach od Świąt Bożego Narodzenia. Wyjaśnia, że po operacji brzucha w styczniu, badania wykazały obecność raka, co skłoniło ją do podjęcia chemioterapii. Księżna zwróciła się również do innych osób dotkniętych tą chorobą, dodając otuchy i zapewniając, że nie są sami. Podkreśliła znaczenie wiary i nadziei w walce z rakiem.

Rodzina królewska zmagała się z intensywną spekulacją publiczną i szaleństwem w mediach społecznościowych na temat zdrowia księżnej. W oświadczeniu Katarzyna podkreśliła ogromne wsparcie ze strony rodziny, w tym księcia Williama, który jest dla niej źródłem "wielkiego pocieszenia".

Pałac Kensington poinformował, że wideo księżnej zostało nakręcone przez BBC Studios, co podkreśla wagę i rangę tego ogłoszenia. Media na całym świecie szeroko relacjonują tę wiadomość, a fani rodziny królewskiej z całego świata przesyłają księżnej wyrazy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.