Pyrrusowe zwycięstwo Nowej Demokracji w Grecji - co to oznacza dla przyszłości kraju?

Grecki rząd ogłosił wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i chociaż rządząca Nowa Demokracja zdobyła najwięcej głosów, to jednak finalne wyniki wyborów niepokoją ekspertów. Wszystko przez znaczący wzrost poparcia dla skrajnie prawicowych ugrupowań, które podbiły serca wyborców z różnych klas społecznych. Co oznacza nowa sytuacja na greckiej scenie politycznej i co skłoniło Greków do takich decyzji?