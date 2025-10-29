Obawy Polaków wobec długoterminowego wynajmu

W informacji o badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy wypożyczającej samochody Sixt Polska wskazano, że 54 proc. boi się zbyt wysokiej raty wynajmu, 37 proc. ukrytych kosztów, również 37 proc. niepewności w kontekście kaucji zabezpieczających, a 30 proc. odpowiedzialności za cudze mienie i jego potencjalne uszkodzenie. Osoby do 24. roku życia najbardziej niepokoi konieczność zadbania o cudzy samochód i ryzyko zniszczeń (wskazało tak 36 proc. z nich). Rygorystyczne zapisy w umowie, np. dotyczące przebiegu, najbardziej stresują z kolei seniorów (29 proc.) - poinformowano w publikacji.

Czynniki zachęcające do wynajmu długoterminowego

Dla 51 proc. Polaków atrakcyjna cena jest najważniejszym powodem, dla którego zdecydowaliby się na usługę najmu długoterminowego, a 27 proc. wskazało, że jest to „kompleksowa oferta”, czyli fakt, że koszty użytkowania pojazdu, takie jak ubezpieczenie OC, AC i NNW, auto zastępcze, serwis i opony, są wliczone w cenę najmu. Dla 21 proc. ceniona jest elastyczność, czyli możliwość skonfigurowania usługi wynajmu do własnych potrzeb. Dla 20 proc. zachętą do skorzystania z takiej usługi jest z kolei bliskość punktu wynajmu i ograniczona liczba formalności.

Preferowany okres wynajmu auta

Autorzy badania wskazali też, że 36 proc. Polaków deklaruje, że wybrałoby najem długoterminowy jako formę użytkowania pojazdu ze względu na możliwość korzystania z niego bez konieczności ponoszenia wysokiego, jednorazowego kosztu zakupu. Rozważając wynajem, 36 proc. respondentów wzięłoby pod uwagę okres od jednego do sześciu miesięcy, 21 proc. zastanawiałoby się nad okresem 7-12 miesięcy. Kolejne 18 proc. badanych wskazało, że wybrałoby najem na okres 1-2 lat. Dłuższe okresy wybrałby niewielki odsetek badanych.

Preferencje cenowe Polaków

Zgodnie z publikacją najczęściej Polacy decydują się na auta ze średniej półki cenowej - 26 proc. pytanych płaciło miesięcznie od 1501 do 2000 zł, kolejne 24 proc. – między 1001 a 1500 zł. Dla 17 proc. użytkowników rata wyniosła maksymalnie 1000 zł. Droższe pojazdy stanowią mniejszą część rynku – 13 proc. badanych płaciło 2001–3000 zł, 4 proc. 3001–4000 zł, a rata co dziesiątego wynosiła 4000 zł miesięcznie - wskazano w publikacji.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu online na reprezentatywnej grupie 1010 Polaków, wyłącznie kierowców, przez SW Research na zlecenie Sixt Polska w sierpniu 2025 r. (PAP)

