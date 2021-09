Reklama

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Ryanair uruchomi zimą 2021/2022 cztery nowe kierunki z Poznania: Amman, Bruksela, Helsinki i Manchester, podały linie lotnicze. Łącznie od października Ryanair będzie oferował z Poznania 23 trasy.

"Ryanair angażuje się w odbudowę ruchu lotniczego oraz turystyki w Polsce przywracając połączenia, a także uruchamiając nowe trasy. Z przyjemnością ogłaszamy więc cztery nowe polaczenia z Poznania do Ammanu, Brukseli, Helsinek i Manchesteru. Ryanair będzie obsługiwał łącznie 23 trasy z Poznania, co potwierdza, że podróże lotnicze wracają do poziomu sprzed pandemii" - powiedział prezes Buzz - linii lotniczej wchodzącej w skład Grupy Ryanair - Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.

"Powrót ruchu lotniczego, w tych trudnych dla branży i dla naszego lotniska czasach pandemii, dzięki ofercie linii lotniczej Ryanair jest dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski ogromną szansą na realizowanie szerokich planów podróżniczych. Po okresie wakacyjnym i największej siatce połączeń w historii lotniska, teraz sezon zimowy, z ogłoszonym przez Ryanair rozkładem lotów, ponownie otwiera optymistyczne perspektywy. 23 trasy, a w tym 4 nowości pozwolą dotrzeć transportem lotniczym do zupełnie wyjątkowych miejsc. Premiery, jak Amman, Bruksela, Helsinki i Manchester, oczekiwane od dłuższego czasu, to kierunki tak różnorodne, iż spełnią różne potrzeby naszych pasażerów chcących oderwać się od codzienności" - dodał wiceprezes Portu Lotniczego Poznań Ławica Grzegorz Bykowski.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)