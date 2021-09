Reklama

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Na mocy zawartych umów ramowych, Solaris jest jednym z pięciu potencjalnych dostawców 12-metrowych autobusów elektrycznych o maksymalnej wartości 825 mln euro dla operatora transportu w Paryżu (RATP), podał producent. Umowy będą realizowane w ciągu 4 lat.

"Nowa umowa ramowa jest oznaką zaufania, jakim obdarzył nas klient RATP w kwestii wspierania go w zrównoważonym rozwoju. Jest to także dowód na to, że nasze autobusy spełniają wymagania przewoźnika, co jest naszym kluczowym priorytetem" - powiedział dyrektor generalny Solaris France Olivier Michard, cytowany w komunikacie.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

(ISBnews)