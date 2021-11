Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła wczoraj umowę na wykonanie projektu czterokilometrowego tunelu dalekobieżnego, który zacznie się przy dworcu Łódź Fabryczna a skończy na zachodnich obrzeżach miasta, w okolicach osiedla Retkinia. Dokumentację za ok. 60 mln zł wykona firma Metroprojekt, która przez wiele lat zajmowała się głównie projektowaniem warszawskiego metra. Firma ma 11 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji podziemnego przejazdu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Dzięki temu, według zapowiedzi spółki CPK, budowa tunelu wystartuje już za dwa lata. Podziemny przejazd będzie pierwszym fragmentem planowanej trasy „Igrek”, która m.in. pozwoli znacznie skrócić przejazd pociągiem z Warszawy czy z Łodzi do Wrocławia. Przez to, że tory ze stolicy na Dolny Śląsk nie biegną najkrótszą trasą, podróż trwa prawie cztery godziny. Po zbudowaniu szybkiej linii przystosowanej do prędkości 250 km/h potrwa dwa razy krócej.