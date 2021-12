Rosnący pesymizm przewoźników drogowych pokazuje ostatnie badanie firmy angielskiej Bibby Financial Services, która co pół roku sprawdza nastroje małych i średnich firm działających w najważniejszych branżach. Za każdym razem opiera się na reprezentatywnej próbie badawczej. Nastroje oceniane są w przedziale od 0 do 100 punktów, a wynik poniżej 50 punktów oznacza prognozę kryzysu na skutek pogarszającej się kondycji firm.