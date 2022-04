Po tym, jak Unia Europejska zakazała wjazdu dla przewoźników towarów z Rosji i Białorusi, ten ostatni kraj od soboty w ramach odwetu nie wpuszcza do siebie ciężarówek z krajów unijnych. Wyjątkiem są pojazdy z przesyłkami pocztowymi i żywymi zwierzętami. Tiry, które wjechały tam przed wprowadzeniem tego obostrzenia, mają czas na opuszczenie terytorium Białorusi do 23 kwietnia. Jak usłyszeliśmy, na granicy polsko-białoruskiej tworzy się coraz dłuższa kolejka ciężarówek. Na wjazd do naszego kraju wczoraj trzeba było czekać przez kilkadziesiąt godzin.