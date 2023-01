W odróżnieniu od wcześniejszych edycji badania, w tym roku dokonano podziału badanych osób pod względem wieku. Respondenci zostali podzieleni na 4 grupy pokoleniowe: Pokolenie Z (roczniki 1996-2004) - osoby wieku między 18 a 26 lat, Milenialsi (roczniki 1980-1995) - osoby w wieku między 27 a 42 lata, Pokolenie X (roczniki 1965-1979) - osoby w wieku między 43 a 57 lat oraz Baby Boomers (roczniki 1947-1964) - osoby w wieku między 58 a 75 lat. Napęd elektryczny okazał się najczęściej wskazywanym wyborem przez Milenialsów (48,6%). Podobną popularnością cieszy się wśród Pokolenia Z (46%). Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie elektromobilnością wykazują przedstawiciele Pokolenia X (41,2%) oraz Baby Boomers (41,2%), podano w materiale.

"Obserwując kategorię samochodów elektrycznych w Otomoto widzimy, że także w podaży tendencja jest wyraźnie wzrostowa - na platformie w 2022 roku pojawiło się o 50% więcej ofert sprzedaży samochodów zeroemisyjnych niż rok temu. Nie dziwią jednak wyniki 'Barometru', które mówią, że 1/3 Polaków wciąż obawia się ceny samochodu - poszukując w tym roku elektryka w Otomoto najczęściej można było trafić na oferty pojazdów droższych niż za 200 tys. zł - ogłoszeń w tym segmencie pojawiło się o 130% więcej niż w poprzednim roku" - powiedziała general manager Otomoto Agnieszka Czajka, cytowana w komunikacie.

Według najnowszej edycji barometru, 42,4% Polaków rozważa zakup samochodu elektrycznego, wobec 32,2% w 2021 roku, 29.4% w 2020 roku, 18% w 2019 roku i 17% w 2018 roku i 12% w 2017 roku.

"Wśród najbardziej zainteresowanych odbiorców pojazdów BEV jest Pokolenie Z. 19% tej grupy planuje zakupić zeroemisyjny samochód. Również Milenialsi wskazują duże zainteresowanie takim wyborem (17,7%) w przeciwieństwie do Pokolenia X (12,6%) czy Baby Boomerssów (10,8%). Głównymi czynnikami zachęcającymi ankietowanych do wyboru BEV są niższe koszty eksploatacji (51,3%), świadomość ekologiczna (47,8%) jak też możliwość uzyskania dopłaty do zakupu pojazdu (39%)" - dodał kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.

W 6. edycji "Barometru Nowej Mobilności" ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące używanych samochodów elektrycznych. Na pytanie o możliwość nabycia EV z rynku wtórnego, pozytywnie odpowiedziało 48,8% respondentów. Z kolei dostępność używanych e-pojazdów dobrze ocenia 13,8% respondentów.

Barometr Nowej Mobilności 2022/23 to 6. edycja cyklicznego opracowania PSPA zawierającego wnioski z badania opinii społecznej dotyczącego elektromobilności, w tym potencjału zakupowego Polaków w zakresie nabywania samochodów elektrycznych oraz ich preferencji związanych z infrastrukturą ładowania, przeprowadzonego we wrześniu br. przez agencję SW Research. Partnerem strategicznym najnowszej edycji raportu jest Otomoto.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

