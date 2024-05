Niemcy prowadzą kontrole na granicy. Utworzył się 25-km korek na autostradzie A4

Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący we wtorek rano do Niemiec autostradą A4. W związku z kontrolami pojazdów po stronie niemieckiej, do granicy utworzył się niemal 25-kilometrowy korek.