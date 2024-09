Proponowane przez rząd modyfikacje przepisów drogowych stanowią bezpośrednią reakcję na unijną dyrektywę z marca 2023 roku, której głównym celem jest znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i całkowita eliminacja śmiertelnych wypadków do połowy stulecia. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest obniżenie wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C i C1 do siedemnastego roku życia.

Reklama

Obniżenie minimalnego wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec w rozmowie z portalem brd24.pl, rząd planuje obniżenie minimalnego wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy do siedemnastego roku życia. Ta zmiana ma na celu lepsze przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznej jazdy. Warto podkreślić, że możliwość prowadzenia pojazdu przez siedemnastolatków będzie uzależniona od zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz obowiązkowej obecności doświadczonego kierowcy do czasu osiągnięcia pełnoletności.

Reklama

Prawo jazdy od 17. roku życia, ale pod pewnymi warunkami

Jak zaznaczył wiceminister, obniżenie wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy będzie wiązało się z wprowadzeniem szeregu ograniczeń. Aby przystąpić do egzaminu, konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto rozważane jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących mocy silnika pojazdów prowadzonych przez 17-latków, którzy jeszcze nie osiągnęli pełnoletności. Maksymalna moc silnika takiego pojazdu miałaby wynosić 70 kW. Dodatkowo, dla młodych kierowców planowane są bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące trzeźwości – dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi zostanie obniżona do zera. Młodzi kierowcy będą zobowiązani do zachowania całkowitej trzeźwości podczas prowadzenia pojazdu oraz do korzystania z samochodu wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej posiadającej odpowiednie doświadczenie.

Jak jest obecnie? Przypomnijmy, że obecnie prawo jazdy kategorii B jest wydawane od 18 lat, jednak każdy kandydat może zapisać się do szkoły nauki jazdy już trzy miesiące przed ukończeniem 18. roku życia.

To nie koniec zmian

Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy są jedynie jednym z elementów kompleksowego programu rządowego, którego celem jest znaczące poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzyć sieć fotoradarów oraz zainwestować w modernizację dróg, aby zmniejszyć liczbę wypadków. Ekspert, pan Bukowiec, podkreślił pilną potrzebę wprowadzenia wyższych standardów w projektowaniu dróg oraz poprawy stanu przejść dla pieszych, które nie spełniają współczesnych wymagań bezpieczeństwa.

W trakcie rozmowy z redakcją portalu brd24.pl wiceminister poruszył istotny problem dotyczący obecnego systemu kształcenia przyszłych kierowców. Zwrócił uwagę na możliwe niedoskonałości istniejących przepisów, szczególnie w kontekście mniejszych miejscowości, gdzie brakuje odpowiednich obiektów szkoleniowych. W związku z powyższym resort rozważa wprowadzenie modyfikacji, które zapewnią młodym kierowcom lepsze przygotowanie do bezpiecznej jazdy.