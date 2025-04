Menedżerowie flot wskazali jednocześnie na trzy kluczowe obszary optymalizacji kosztów w najbliższych latach. 61 proc. zamierza ograniczyć zużycie paliwa poprzez stosowanie oszczędniejszych pojazdów lub przejście na elektryczne lub wodorowe napędy. 50 proc. chce zwiększyć efektywność konserwacji dzięki wdrożeniu zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz technologii predykcyjnej konserwacji. Natomiast 36 proc. planuje obniżyć koszty związane z zakupem i wydłużeniem żywotności opon poprzez regularną konserwację i bieżnikowanie. Opony, mimo że stanowią jedynie 2 proc. wydatków na eksploatację floty, mają bezpośredni i pośredni wpływ nawet na połowę całkowitych kosztów operacyjnych, co sprawia, że inwestycja w nowoczesne technologie oponiarskie może przynieść znaczące korzyści przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Nowoczesna Generacja 5

Optymalizacja oporów toczenia oraz maksymalizacja przebiegów jest głównym motorem powstania piątej generacji opon użytkowych Continental.

– To klasycznie sprzeczne cele w świecie projektowania opon. W przeszłości, jeśli opona miała wyjątkowo niskie opory toczenia i wymagała mniej energii do napędu, mogło się to odbywać kosztem jej wytrzymałości i trwałości. Obecnie nasi inżynierowie koncentrują się na rozwiązaniach poprawiających opór toczenia bez negatywnego wpływu na trwałość. Statystyki nowych opon piątej generacji pokazują, że jest to możliwe – mówi Krzysztof Otrząsek, dyrektor sprzedaży opon ciężarowych i rozwiązań flotowych Continental Opony Polska.

W ostatnim czasie Continental wprowadził trzy nowe linie opon piątej generacji: Conti Eco Gen 5 przeznaczony do transportu dalekobieżnego i regionalnego, Conti EfficientPro 5 optymalizującą efektywność paliwową i energetyczną w transporcie długodystansowym oraz Conti Urban HA 5 do autobusów miejskich.

Bieżnik opony Conti Eco Gen 5, dzięki dwuwarstwowej konstrukcji (cap/base) i innowacyjnym mieszankom, zapewnia wysoką trwałość i znaczną odporność, jednocześnie optymalizując opór toczenia. Warstwa bieżnika stykająca się z drogą (cap) pozwala inżynierom skupić się na zwiększeniu trwałości i wytrzymałości opony. Na osi sterującej grubsza warstwa pod bieżnikiem (base) zmniejsza opory toczenia, a jednocześnie umożliwia zastosowanie mieszanek bieżnika skoncentrowanych na zwiększeniu trwałości. Na osi napędowej zoptymalizowany profil barku opony oraz innowacyjna forma lameli w obszarze barkowym odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu równomiernego zużycia opony, co również pozytywnie wpływa na jej żywotność. W osnowie zastosowano nowe komponenty mieszanki i nową geometrię stopki, które dodatkowo zmniejszają opory toczenia.

– Mówimy tu o poprawie do 12 proc. w zakresie oporu toczenia i do 10 proc. w zakresie przebiegu w porównaniu z poprzednim modelem. Czyli flota 100 pojazdów wyposażona w opony Conti Eco HS 5/ HD 5 zamiast starszego modelu EcoRegional HS 3+/ HD 3+, pokonująca rocznie około 80 tys. km w transporcie regionalnym, może zaoszczędzić do 69 tys. euro na paliwie i zmniejszyć emisję CO2 o 120 ton – podkreśla Krzysztof Otrząsek.

Z kolei najnowsza odsłona 5 generacji, czyli opona Conti EfficientPro 5 posiada nową mieszankę krzemionkową vec2Sil. Technologia ta zapewnia połączenie zmniejszonych oporów toczenia oraz wysokich przebiegów. Zespół ds. rozwoju Continental zoptymalizował technologię vec2Sil specjalnie pod kątem transportu długodystansowego. Ponadto innowacyjna konstrukcja bieżnika z rowkami generującymi puste przestrzenie zapewnia niezmiennie dobre prowadzenie oraz hamowanie w każdych warunkach pogodowych, również na zaśnieżonych drogach. Wysoki poziom przyczepności oraz stabilności oznacza bezpieczną jazdę w każdych warunkach eksploatacji.

Kluczowe dla ograniczenia emisji

Pod względem środowiskowym, Continental postrzega rozwój opon z perspektywy pełnego cyklu życia, koncentrując się na redukcji emisji na każdym etapie – od produkcji, przez użytkowanie, aż po utylizację. Nowa, piąta generacja opon Continental jest więc istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju dla współczesnych flot, realizujących cele związane z ekologią oraz efektywnością operacyjną. Obecnie około 89 proc. emisji CO₂ związanych z oponą powstaje podczas fazy jej użytkowania.

– Wartość tę można zmniejszyć głównie poprzez redukcję oporu toczenia. Mniejsze opory toczenia oznaczają oszczędność paliwa, niższą emisję CO₂ oraz redukcję kosztów operacyjnych. Opony Continental generacji piątej to doskonały przykład tej strategii. To nie tylko poprawa wydajności, ale spory skok technologiczny. Ponadto pracujemy nad dalszym zwiększaniem zrównoważoności opon, nie tylko w fazie użytkowania, ale także w łańcuchach dostaw, materiałach i procesach utylizacji – podsumowuje Krzysztof Otrząsek.