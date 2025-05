Komisja Europejska przygotowała projekt zmian w trzech kluczowych dyrektywach regulujących badania techniczne i rejestrację pojazdów w UE. Wprowadzenie elektronicznych certyfikatów, wzajemne uznawanie przeglądów, nowe wymogi dla diesli i elektryków – to tylko część planowanej rewolucji. W artykule wyjaśniamy, na czym polegają zmiany, jakie będą ich skutki dla kierowców w Polsce i za granicą oraz kiedy możemy się ich spodziewać.

Przegląd techniczny auta za granicą? Rewolucja dla kierowców

Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez Komisję Europejską jest uznawanie badań technicznych pojazdów wykonanych w innych krajach członkowskich. Zgodnie z nowelizacją dyrektywy 2014/45/UE, państwa Unii Europejskiej będą zobowiązane do honorowania świadectw okresowej kontroli technicznej wystawionych w innych krajach UE przez 6 miesięcy od ich wydania. Oznacza to, że polski kierowca, który wykona przegląd techniczny w Niemczech czy Czechach, nie będzie musiał go powtarzać po powrocie do Polski – przegląd pozostanie ważny.

To rozwiązanie szczególnie istotne dla osób mieszkających lub pracujących za granicą, właścicieli samochodów zarejestrowanych w Polsce, ale użytkowanych w innych krajach UE, czy przedsiębiorców działających transgranicznie. Wspólna baza danych i cyfrowy format dokumentów (o czym dalej) mają dodatkowo ułatwić kontrolę i obieg informacji między krajami.

Ile kosztują badania techniczne w Europie? Porównanie cen 2025

W 2025 roku ceny badań technicznych pojazdów w Europie różnią się w zależności od kraju. Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów w wybranych państwach:​

Polska

Koszt : 98 zł (ok. 21 euro)

: 98 zł (ok. 21 euro) Częstotliwość : Pierwsze badanie po 3 latach od rejestracji nowego pojazdu, następne po 2 latach, a kolejne co roku

: Pierwsze badanie po 3 latach od rejestracji nowego pojazdu, następne po 2 latach, a kolejne co roku Uwagi: Jedna z najniższych stawek w Europie​.

Hiszpania

Koszt : Średnio 35 euro (ok. 160 zł) dla samochodów benzynowych; 42 euro (ok. 190 zł) dla diesli

: Średnio 35 euro (ok. 160 zł) dla samochodów benzynowych; 42 euro (ok. 190 zł) dla diesli Częstotliwość : Co 2 lata dla pojazdów poniżej 10 lat; co roku dla starszych

: Co 2 lata dla pojazdów poniżej 10 lat; co roku dla starszych Uwagi: Ceny różnią się w zależności od regionu​.

Holandia

Koszt : Od 35 do 60 euro (ok. 160–270 zł)

: Od 35 do 60 euro (ok. 160–270 zł) Częstotliwość : Co 2 lata dla pojazdów poniżej 8 lat; co roku dla starszych

: Co 2 lata dla pojazdów poniżej 8 lat; co roku dla starszych Uwagi: Ceny ustalane indywidualnie przez warsztaty.

Francja

Koszt : 78 euro (ok. 351 zł) dla pojazdów benzynowych i diesli; 88 euro (ok. 396 zł) dla pojazdów zasilanych gazem

: 78 euro (ok. 351 zł) dla pojazdów benzynowych i diesli; 88 euro (ok. 396 zł) dla pojazdów zasilanych gazem Częstotliwość : Co 2 lata

: Co 2 lata Uwagi: Ceny mogą się różnić w zależności od regionu​.

Niemcy

Koszt : Od 100 do 120 euro (ok. 450–540 zł)

: Od 100 do 120 euro (ok. 450–540 zł) Częstotliwość : Co 2 lata

: Co 2 lata Uwagi: Badanie techniczne (TÜV) obejmuje również kontrolę emisji spalin​.

Włochy

Koszt : 45 euro (ok. 200 zł) w urzędach komunikacji; 66,88 euro (ok. 300 zł) w prywatnych stacjach

: 45 euro (ok. 200 zł) w urzędach komunikacji; 66,88 euro (ok. 300 zł) w prywatnych stacjach Częstotliwość : Co 2 lata

: Co 2 lata Uwagi: Możliwość wyboru miejsca badania​.

Irlandia

Koszt : 60 euro (ok. 270 zł) za pełne badanie; 40 euro (ok. 180 zł) za badanie powtórne wymagające sprzętu

: 60 euro (ok. 270 zł) za pełne badanie; 40 euro (ok. 180 zł) za badanie powtórne wymagające sprzętu Częstotliwość : Co 2 lata dla pojazdów poniżej 10 lat; co roku dla starszych

: Co 2 lata dla pojazdów poniżej 10 lat; co roku dla starszych Uwagi: Re-testy bez użycia sprzętu są bezpłatne​.

Norwegia

Koszt : Od 75 do 130 dolarów (ok. 400–1000 NOK)

: Od 75 do 130 dolarów (ok. 400–1000 NOK) Częstotliwość : Co 2 lata po pierwszym badaniu w 4. roku eksploatacji

: Co 2 lata po pierwszym badaniu w 4. roku eksploatacji Uwagi: Koszty mogą się różnić w zależności od warsztatu.

Polska oferuje jedne z najniższych stawek za badania techniczne w Europie, co może być korzystne dla kierowców planujących wykonanie przeglądu w kraju. Warto pamiętać, że koszty badań w Europie mogą się różnić w zależności od regionu i rodzaju pojazdu, dlatego przed planowaniem badania technicznego za granicą zaleca się sprawdzenie lokalnych stawek i przepisów.

Badania techniczne tańsze niż w Polsce - gdzie je wykonasz?

Istnieją kraje, w których koszt obowiązkowego badania technicznego pojazdu jest niższy niż w Polsce - w przeliczeniu na okres obowiązywania badania. Chociaż w niektórych krajach europejskich koszt pojedynczego badania technicznego może być niższy niż w Polsce, należy uwzględnić częstotliwość wymaganych przeglądów oraz ewentualne dodatkowe opłaty. Poniżej podajemy kilka przykładów.

Portugalia

W Portugalii koszt badania technicznego pojazdu wynosi około 30 euro (około 135 zł), co jest niższą stawką niż w Polsce. Dodatkowo, przeglądy są tam przeprowadzane co dwa lata dla samochodów osobowych, co może oznaczać oszczędności dla właścicieli pojazdów.​

Hiszpania

W Hiszpanii ceny badań technicznych różnią się w zależności od regionu i typu pojazdu. Dla samochodów benzynowych średni koszt wynosi około 35 euro (około 160 zł), natomiast dla diesli około 42 euro (około 190 zł). Chociaż są to kwoty wyższe niż w Polsce, warto zauważyć, że przeglądy w Hiszpanii są wymagane co dwa lata dla pojazdów starszych niż cztery lata, co może przekładać się na niższe koszty w dłuższym okresie.

Holandia

W Holandii koszt badania technicznego (APK) waha się od 35 do 60 euro (około 160–270 zł), w zależności od stacji kontroli pojazdów. Chociaż ceny te są wyższe niż w Polsce, warto zauważyć, że w Holandii przeglądy są wymagane co dwa lata dla samochodów osobowych starszych niż trzy lata, co może oznaczać niższe koszty w dłuższym okresie.​

Nowe wymogi dla przeglądów diesli i aut elektrycznych

Planowana nowelizacja dyrektywy 2014/45/UE wprowadza także nowe standardy badań technicznych. Szczególne zmiany dotkną:

Pojazdów z silnikiem Diesla i ciężarówek

Obowiązkowe stanie się mierzenie emisji ultradrobnych cząstek stałych (PM) oraz tlenków azotu (NOx). Dotychczas takie testy były jedynie zaleceniem, teraz staną się częścią obowiązkowej procedury badawczej. Nowe wymogi mają ograniczyć proceder „usuwania filtrów DPF” oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co jest zgodne z celami Zielonego Ładu UE i poprawy jakości powietrza.

Samochodów elektrycznych

Nowością będzie konieczność sprawdzenia integralności oprogramowania systemów pojazdu – w tym układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (np. ABS, ESC) i emisję (np. rekuperacja, odzysk energii). To dostosowanie przepisów do postępującej cyfryzacji pojazdów i wzrostu liczby EV na drogach Europy.

Przeglądy i rejestracje w formie elektronicznej – co się zmieni?

Projekt przewiduje pełną cyfryzację dokumentacji rejestracyjnej i wyników badań technicznych pojazdów. Zmiany obejmują:

Wydawanie świadectw badań i rejestracji pojazdu wyłącznie w formie elektronicznej .

. Udostępnienie danych na wspólnej platformie UE , do której dostęp będą mieć służby i urzędy w każdym państwie członkowskim.

, do której dostęp będą mieć służby i urzędy w każdym państwie członkowskim. Rejestracja przebiegów pojazdu (drogomierzy) w krajowych bazach danych – z obowiązkiem udostępnienia tych informacji w całej UE.

Ważne W Polsce dane dotyczące przebiegu pojazdów gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), dostępnej przez usługę HistoriaPojazdu.gov.pl . Po wprowadzeniu zmian, informacje te będą automatycznie widoczne również dla służb innych państw, co ma ukrócić handel samochodami z „cofniętym licznikiem”.

Jakie auta będą musiały przechodzić przegląd co roku?

Unijna reforma przewiduje obowiązkowe coroczne badania techniczne dla pojazdów osobowych i dostawczych starszych niż 10 lat. W Polsce przepisy te już obowiązują – pierwsze badanie techniczne przeprowadza się po trzech latach od pierwszej rejestracji pojazdu, drugie po dwóch latach, a każde kolejne co rok (dotyczy także samochodów elektrycznych). Nie jest to zatem nowość dla polskich kierowców, ale zmiana może być istotna w państwach, które dotąd miały mniej rygorystyczne przepisy.

Badania techniczne aut - zmiany. Co zyskamy?

Według Komisji Europejskiej, zmiany mają przyczynić się do:

Redukcji liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych.

Poprawy jakości powietrza w miastach (szczególnie poprzez eliminację „kopciuchów”).

Uproszczenia życia obywateli – dzięki cyfryzacji i interoperacyjności danych.

Jak zauważył Apostolos Tzitzikostas, komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki, "zmiany są konieczne, by dostosować prawo do rzeczywistości cyfrowej i technologicznej, w jakiej funkcjonuje współczesna motoryzacja".

Co to oznacza dla polskich kierowców? Przykładowe scenariusze

Jeśli przebywasz czasowo w Niemczech i Twój samochód wymaga przeglądu – wykonasz go lokalnie, a wynik będzie ważny w Polsce przez 6 miesięcy.

– wykonasz go lokalnie, a wynik będzie ważny w Polsce przez 6 miesięcy. Posiadasz auto elektryczne – musisz liczyć się z dokładniejszym badaniem oprogramowania systemów bezpieczeństwa.

– musisz liczyć się z dokładniejszym badaniem oprogramowania systemów bezpieczeństwa. Prowadzisz firmę z flotą ciężarówek – przygotuj się na obowiązek kontroli NOx i cząstek ultradrobnych.

– przygotuj się na obowiązek kontroli NOx i cząstek ultradrobnych. Kupujesz auto używane z zagranicy – sprawdź przebieg w CEP. Dane z wielu krajów (USA, Kanada, Belgia, Szwecja) są już dostępne,

Badania techniczne auta: zmiany prawne – podstawy i dokumenty

Reforma obejmuje nowelizacje trzech dyrektyw:

2014/45/UE – w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów

– w sprawie okresowych badań technicznych pojazdów 2014/47/UE – w sprawie kontroli drogowej pojazdów użytkowych

– w sprawie kontroli drogowej pojazdów użytkowych 1999/37/WE – w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

Pełne akty można śledzić na stronie EUR-Lex:

Projekt zmian został już złożony i będzie teraz procedowany przez Parlament Europejski i Radę UE.

Co dalej? Kiedy zmiany mogą wejść w życie

Zgodnie z procedurami legislacyjnymi UE, projekt zmian przechodzi teraz proces konsultacji i głosowania w Parlamencie Europejskim i Radzie. Jeśli zostanie przyjęty jeszcze w 2025 roku, państwa członkowskie będą mieć zwykle 18–24 miesiące na wdrożenie przepisów. Pierwsze zmiany realnie mogą zacząć obowiązywać od drugiej połowy 2026 roku.