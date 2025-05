Ekspresowe dostawy na nowych zasadach

Coraz więcej klientów Amazon Prime w Europie korzysta z opcji dostawy tego samego dnia – a Amazon odpowiada na ten popyt. Już dziś usługa ta działa w ponad 130 lokalizacjach na kontynencie, a w ciągu roku obejmie kolejne 20 miast, m.in. Augsburg, Metz i Bergamo.

Nowe „strefy szybkich dostaw”, wdrożone już w Madrycie, pozwalają zamawiać wybrane produkty nawet do godziny 18:15 i otrzymać je jeszcze tego samego wieczora. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Amazon prognozuje zapotrzebowanie i rozmieszcza popularne produkty bliżej klientów, co pozwala skrócić czas realizacji zamówienia do minimum.

Vulcan: robot, który czuje

Amazon zaprezentował także robota Vulcan – pierwszą maszynę w firmie wyposażoną w zmysł dotyku. Dzięki innowacyjnym technologiom z zakresu fizycznej sztucznej inteligencji, Vulcan potrafi manipulować przedmiotami z precyzją porównywalną do ludzkiej ręki.

Robot już teraz pracuje w centrach logistycznych w Spokane (USA) i Hamburgu, przejmując trudne i fizycznie wymagające zadania, takie jak sięganie po przedmioty z najwyższych i najniższych półek. Vulcan nie tylko zwiększa efektywność, ale przede wszystkim poprawia ergonomię pracy, ograniczając potrzebę używania drabin czy nadmiernego schylania się.

Bezemisyjny transport na szeroką skalę

Amazon inwestuje także w zrównoważony rozwój. Firma przeznaczyła miliard euro na dekarbonizację swojej europejskiej sieci transportowej. W Dortmundzie zaprezentowano elektryczne ciężarówki, vany, rowery cargo, a nawet wózki ręczne, które już teraz obsługują dostawy w 45 europejskich miastach.

W 2025 roku do floty dołączą setki nowych ciężarówek Mercedes-Benz eActros600, które obsłużą tzw. „średni odcinek trasy” między centrami logistycznymi. Dodatkowo Amazon rozwija sieć mikromobilności, wykorzystując rowery i piesze dostawy w gęsto zaludnionych miastach, takich jak Wiedeń, Florencja czy Madryt.