Największy tego typu hub logistyczny w Europie

Premier przypomniał, że podjęto decyzję, aby Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wraz z partnerami zainwestowała w infrastrukturę portu, aby doszło "praktycznie do podwojenia możliwości przeładunkowych".

"Powiem bez słowa przesady, że tu w Sławkowie na Śląsku, w Polsce, będziemy mieli największy tego typu hub logistyczny w Europie. Tu nie chodzi tylko o bicie rekordów (...) to będzie także złoty interes dla Polski" - podkreślił Tusk. Jak mówił, istotne jest, by utrzymać "polską kontrolę nad takimi miejscami, jak ten największy (...) w Polsce hub logistyczny".

Euroterminal Sławków

Euroterminal Sławków leży na styku najdalej wysuniętej na zachód linii kolejowej szerokotorowej (1520 mm) i linii normalnotorowych (1435 mm), co sprzyja przeładunkom kontenerów wożonych koleją między Dalekim Wschodem i Azją, a Europą Zachodnią przez m.in. Ukrainę. Terminal jest rozbudowywany, tak by po ukończeniu prac miał zdolności przeładunkowe na poziomie ponad 500 tys. TEU (standardowych kontenerów) rocznie. Obecnie to prawie 285 tys. TEU rocznie. (PAP)