Abramowicz przedstawił kilka postulatów, które mogłyby wspomóc małe i średnie firmy.

Szansą na zarobek może być, zdaniem rzecznika, korytarz transportowy z Ukrainy przez Polskę.

Firmy transportowe potrzebują ok. 3 miesięcy na przebranżowienie się. Chodzi o to, by utrzymać miejsca pracy - proponuje Abramowicz.

Kobiety z Ukrainy mogą stać się szansą dla polskich szwalni - dodaje rzecznik. - Szwalnie chętnie skorzystają z ich umiejętności, ale trzeba je przeszkolić.