We wrześniu wiceminister Stanisław Bukowiec, odpowiedzialny za drogi, podpisał plan inwestycyjny dla północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa. Chodzi o drogę o długości 5,7 km, między DK 97 a DK 94. Jak informują lokale media, trasa jest kluczowa, by odciążyć zakorkowane rondo Pobitno. Będzie miała prawdopodobnie po dwa pasy ruchu i doprowadzi ruch tranzytowy z przedmieść do autostrady A4.

Reklama

Kiedy powstanie obwodnica?

Okazuje się, że do rozpoczęcia faktycznych prac jeszcze daleka droga. W odpowiedzi na interpelację posłów z regionu, wiceminister Stanisław Bukowiec przyznał, że dopiero rozpoczną się prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). W związku z tym nieznane są jeszcze potencjalne warianty nowej drogi.

- Przedmiotowe opracowania mają w swoim głównym celu i założeniu wskazać możliwe warianty przebiegu inwestycji oraz wskazać i usankcjonować formalnie wariant najlepszy, w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – przyznał wiceminister Bukowiec.

Koszt prac przygotowawczych oszacowano na ok. 10,5 mln zł. Ze względu na fakt, że droga przebiegać będzie głównie na terytorium Rzeszowa, koszt podzielono między miasto a GDDKiA. Prawdopodobnie podobnie będzie wyglądało finansowanie całej budowy.

- Procedowane są obecnie kwestie dotyczące zawarcia porozumienia pomiędzy GDDKiA a Miastem Rzeszów, które będzie regulowało realizację procesu inwestycyjnego dla zadania obejmującego północno-wschodnią obwodnicę Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 97, w tym w szczególności kompetencje i podział dotyczący zabezpieczenia środków finansowych przez obu zarządców – dodał wiceminister.

Obwodnica nie została wpisana na listę GDDKiA do roku 2030. Znajdzie się zapewne dopiero w kolejnym programie budowy dróg. Oznacza to, że budowa wystartuje nie szybciej niż w 2031 roku.

Co z zachodnią obwodnicą? Kiedy koniec prac na S19?

W 2017 roku otwarto fragment obwodnicy po drugiej stronie Rzeszowa. To odcinek drogi ekspresowej S19 do węzła Rzeszów Południe. Kolejny fragment (Rzeszów Południe - Babica) powstaje z problemami. Umowę na odcinek o długości 10,3 km podpisano w lipcu 2020 roku. Trzy lata później, w trakcie prac przy drążeniu tunelu (2,2 km długości) wykryto metan. Roboty wstrzymano, a cała inwestycja - warta 2,3 mld zł - opóźniła się o wiele miesięcy.

Według zaktualizowanego harmonogramu, konstrukcja tunelu ma być gotowa wiosną 2027 roku. Otwarcie obwodnicy (S19) planowane jest w 2028 roku. Wtedy S19 przejedziemy nie tylko do węzła Babica na południe, ale dalej, do węzła Jawornik, gdzie obecnie trwają prace budowlane. Z kolei na północ, za nieco ponad rok Via Carpatia będzie dostępna co najmniej do Lublina.