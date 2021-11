W stolicy będą obowiązywały nowe zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg. Stołeczny ratusz poinformował, że pięciu operatorów wypożyczających pojazdy (Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER) podpisało z miastem porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania jednośladów w przestrzeni publicznej. Ma to pozwolić uporządkować chaos i poprawić bezpieczeństwo.

Miasto od kilku miesięcy pracowało wspólnie z operatorami nad wypracowaniem szczegółowych zasad korzystania z elektrycznych hulajnóg.

Zgodnie z przepisami parkowanie elektrycznych hulajnóg jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeśli ich nie ma – na chodniku, równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Aby uniknąć zostawiania hulajnóg w miejscach utrudniających ruch pieszych Zarząd Dróg Miejskich oznakuje kilka tysięcy miejskich stojaków dla rowerów odpowiednią naklejką, wskazującą że jest to wyznaczone miejsce postoju rowerów i e-hulajnóg. "W ten sposób szybko miasto zyska gęstą sieć kilku tysięcy parkingów, dostępnych niemal na każdym rogu, ograniczając tym samym liczbę urządzeń zaparkowanych w miejscach przypadkowych. Stojak gwarantuje też, że hulajnoga nie będzie się przewracać, co było dotąd zmorą wielu części miasta" - przekazał ratusz.

Oprócz tego, przygotowywana jest sieć "stref postoju" dla e-hulajnóg z wypożyczalni. Będą one widoczne w aplikacjach mobilnych służących do wypożyczania i odpowiednio oznaczone. "Operatorzy zobowiązali się zapłacić za wyznaczenie takich stref i ich użytkowanie" - poinformował ratusz.

Dzięki dedykowanym miejscom dla hulajnóg operatorzy dostarczą elektryczne jednoślady tylko w te miejsca. Również użytkownicy będą zachęcani do tego, by korzystać z takich miejsc i nie zostawiać jednośladu na chodniku. Tym, którzy mimo wszystko zostawią e-hulajnogę w nieprawidłowym miejscu, grozi mandat od Straży Miejskiej. "Przez ostatnie pół roku dzięki działaniom Straży Miejskich i ZDM z ulic centrum wywieziono ok. 2 tys. źle zaparkowanych e-hulajnóg. Opłata naliczana za usunięcie wynosi 123 zł" - zaznaczył magistrat.

Zgodnie z ustawą, e-hulajnogi nie mogą jechać z prędkością większą niż 20 km/h. Operatorzy zablokują zatem możliwość przekroczenia tej prędkości w swoich pojazdach. W wybranych miejscach prędkość będzie dodatkowo ograniczona do 12 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Będą to Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, w czasie, gdy ulice te są deptakiem; Chmielna na odcinku, który jest deptakiem; Bulwary Wiślane, na odcinku na którym nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

Podobnie jak w przypadku rowerów, e-hulajnogą nie można wjechać w niektóre miejsca. Zakaz dotyczy Starego Miasta, "gdzie ruch pojazdów na tak małych kołach jest niebezpieczny nie tylko dla pieszych, ale także dla samych hulajnogistów". Nie ma też miejsca, żeby pozostawić sprzęt na wąskich uliczkach nie blokując przejścia. Zakaz wjazdu dotyczy również Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich. Jak podał ratusz, operatorzy zobowiązali się do maksymalnego ograniczenia dostępu do tych obszarów.

"Operatorzy rozpoczęli już wdrażanie zmian. Zarząd Dróg Miejskich sukcesywnie będzie wyznaczał strefy i malował oznaczenia. Mamy czas do marca" - powiedział PAP rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z operatorami przygotuje kampanię dotyczącą nowych zasad jeżdżenia i parkowania e-hulajnóg. Wykorzystane zostaną kanały kontaktu dostępne dla operatorów, aby dotrzeć do hulajnogistów – np. aplikacja mobilna czy zawieszki na kierownicach.

"Operatorzy udostępnią miastu część danych o przejazdach i wypożyczeniach oraz innych statystyk, mogących ułatwić planowanie sieci parkingów czy infrastruktury dla e-hulajnóg" - wskazał ratusz.

Od 20 maja 2021 r. obowiązuje ustawa regulująca podstawowe zasady i definicje związane z e-hulajnogami, a od początku listopada – rozporządzenie regulujące warunki techniczne i wyposażenie dla tych pojazdów.