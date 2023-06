Początki Rhenus w Polsce sięgają roku 1993. Wtedy w Szczecinie rozpoczęła działalność firma Rhenus Poland (obecnie Rhenus Port Logistics Sp. z o.o.), świadcząca usługi logistyki portowej. Historia firmy zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Rhenus w Europie pojawił się 1912 r. Na terenie Niemiec, została wówczas założona firma Rhenus Transport-Gesellschaft, która świadczyła usługi żeglugi śródlądowej, usługi spedycyjne oraz zapewniała zaplecze magazynowe.

Obecnie Grupa Rhenus jest jednym z wiodących globalnych dostawców usług logistycznych. W Polsce firma zaczynała działalność w małym, zaledwie jednopokojowym biurze i w trzyosobowym zespole, który wypływał w nieznane, mając jednak solidne fundamenty i doświadczenia zdobyte na innych rynkach. Od samego początku firma stawiała na wysoką specjalizację i różnorodność projektów. Na przestrzeni 30 lat Grupa Rhenus w Polsce rozwijała się bardzo intensywnie poprzez wzrost organiczny i powoływanie kolejnych spółek Rhenus oraz akwizycje innych podmiotów gospodarczych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., swoboda przepływu towarów i usług w ramach rynku wspólnotowego oraz rozwój gospodarczy kraju znacząco pobudziły rynek usług logistycznych, co dodatkowo przełożyło się na dynamiczny rozwój marki Rhenus w Polsce. Kolejnym istotnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na rynek usług logistycznych był rozwój technologiczny, a także rozwój internetowego kanału sprzedaży. Dynamiczny wzrost sprzedaży online był ważnym czynnikiem pozytywnie stymulującym naszą aktywność w obszarze logistyki kontraktowej. Pierwszy dedykowany projekt magazynowy dla e-commerce uruchomiliśmy w Polsce w już 2012 r. jako jeden z pierwszych operatorów logistycznych. Obecnie e-commerce jest dla Rhenus w Polsce kluczowym kanałem dla logistyki kontraktowej

Grupa Rhenus jest organizacją maksymalnie zdecentralizowaną, ale centralnie zorganizowaną. W Polsce Grupę Rhenus reprezentuje kilka spółek, które w ramach swoich kluczowych kompetencji towarzyszą klientom w całym łańcuchu dostaw, realizując najbardziej wymagające i złożone projekty logistyczne. Obecnie Grupa Rhenus w Polsce prowadzi operacje logistyczne w ponad 40 lokalizacjach biznesowych, zatrudnia na stałe prawie 2500 osób i jest reprezentowana przez spółki: Rhenus Logistics S.A., Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o., Rhenus Freight Logistics Sp. z o.o., Rhenus Port Logistics Sp. z o.o., Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o., Rhenus Delivery Services Sp. z o.o., Rhenus Automotive Assembly Sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A.

Kompleksowe rozwiązania i globalny zasięg

Szerokie portfolio usług oferowanych przez Grupę obejmuje transport, rozwiązania magazynowe oraz specjalistyczne rozwiązania logistyczne, w tym obsługę celną, kompleksową obsługę łańcucha dostaw dla branży automotive, dostawy i montaż w zespołach dwuosobowych (2-men delivery) oraz kompleksowe zarządzanie dokumentacją. Jako międzynarodowy dostawca usług logistycznych oferujemy nie tylko standardowe rozwiązania, lecz także tworzymy indywidualne produkty logistyczne, aby spełnić specyficzne wymagania naszych klientów. Towarzyszymy klientom we wszystkich gałęziach transportu towarowego – drogowym, morskim, lotniczym, kolejowym i intermodalnym. Jesteśmy gotowi realizować najbardziej skomplikowane projekty transportowe, oferując najwyższą jakość i terminowość.

Magazyny logistyki kontraktowej Rhenus zlokalizowane w Polsce świadczą usługi logistyczne w ramach dedykowanych projektów magazynowych i projektów typu multi-user. Rhenus oferuje usługi wartości dodanej, a także kompleksowe zarządzanie zwrotami. Wieloletnie doświadczenie, zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz znajomość branży składają się na jakość usług świadczonych dla B2C i B2B w nowoczesnych i tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Grupa Rhenus w Polsce ma również gotowe, wyspecjalizowane rozwiązania dla wielu wymagających branż. I tak dla branży automotive zarządzamy całym łańcuchem dostaw, realizujemy co-manufacturing i zarządzamy dostawami podzespołów. Dla branży high-tech realizujemy specjalistyczne dostawy z wniesieniem i instalacją profesjonalnego sprzętu takiego jak np. tomografy komputerowe czy rezonanse magnetyczne. Mamy też ofertę dostaw 2-men delivery dla klientów indywidualnych kupujących meble i wyposażenie domu (RTV/AGD). Bardzo specjalistycznym obszarem naszych usług jest logistyka dokumentacji i rozwiązania dla biur, takie jak: archiwizacja i digitalizacja dokumentów oraz niszczenie nośników informacji. W portfolio usług mamy również kompleksowe usługi celne.

Bez względu na obszar usług realizowanych przez Grupę Rhenus klient jest zawsze w centrum naszej uwagi i zawsze skupiamy się na jego potrzebach logistycznych. W ramach tak rozbudowanej organizacji, jaką jest Rhenus, mamy szeroką ofertę i globalne możliwości.

Zrównoważony rozwój

Jako rodzinna firma logistyczna o globalnym zasięgu zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności społecznej. Dbamy o zrównoważone podejście do kwestii naszej planety, społeczeństwa, klientów i pracowników. Ideę ekologii włączyliśmy do naszej filozofii korporacyjnej.

Pracujemy nad projektami, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla (CO2) i poprawiają bilans środowiskowy – zarówno nasz, jak i naszych klientów. Jako dostawca usług transportowych stajemy przed dylematem. Z jednej strony wiele ciężarówek na drogach odpowiada za znaczną część emisji CO2.Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) sektor transportu jest odpowiedzialny za ok. 24 proc. emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością człowieka. Z drugiej strony usługi logistyczne są niezbędne dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Aby jednak wnosić swój wkład w ochronę klimatu, w wielu obszarach koncentrujemy się na e-mobilności.

W obszarze transportu drogowego istnieją dwa główne cele, dzięki którym zrównoważony rozwój powoli staje się rzeczywistością. Jednym z nich jest wykorzystanie alternatywnej, innowacyjnej technologii, takiej jak samochody ciężarowe LNG/CNG, drugi to możliwość obliczania i kompensowania emisji CO2 dla tradycyjnych pojazdów. Ponieważ dla transportu długodystansowego alternatywne technologie mają wciąż ograniczone możliwości, jako Grupa Rhenus w ujęciu globalnym wspieramy różne projekty badawcze, które mogą pomóc w szybszym pokonaniu tej przeszkody. Obejmuje to m.in. testowanie hybrydowych ciężarówek zasilanych przez napowietrzne linie jezdne w Hesji w Niemczech jako część ELISA eHighway. Dokładne raportowanie CO2 oznacza dla klientów, że mogą dokonywać świadomych wyborów dotyczących transportu. Rhenus współpracuje z wiodącymi w branży specjalistami, aby upewnić się, że te obliczenia są prawidłowe i kompensacja jest możliwa.

Zrównoważona logistyka to również zielone magazyny. W grupie Rhenus możemy się pochwalić takimi obiektami jak magazyny w Eindhoven, Tiburgu czy najnowsze, będące jeszcze w trakcie budowy centrum magazynowe w Wielkiej Brytanii – Rhenus Campus w Nuneaton, które będzie zeroemisyjne.

W Polsce również stawiamy na zrównoważony rozwój. Wprowadziliśmy wiele modernizacji i usprawnień zmniejszających zużycie energii elektrycznej, oszczędzających zużycie wody i poprawiających komfort pracy naszych pracowników. Staramy się również wdrażać rozwiązania obiegu zamkniętego. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest projekt w naszym magazynie w Swarzędzu, gdzie razem z zewnętrznym partnerem biznesowym podczas trzyletniej współpracy poddaliśmy recyclingowi 100 t

papierowych podkładek rozdzielających etykiety. Dzięki temu mogliśmy uniknąć emisji 162 t CO2e z paliw kopalnych, które powstałyby w przypadku ich składowania oraz emisji 22 t CO2e z paliw kopalnych, jakie powstałyby w przypadku ich spalania. Nasze jednostki są świetnie przystosowane do tego, by móc podejmować i realizować własne inicjatywy zarówno szybko, jak i elastycznie. Procesy ciągłego doskonalenia pomagają nam świadczyć usługi przy lepszym wykorzystaniu zasobów i w odpowiedzialny, zrównoważony sposób rozwijać naszą organizację.

Era nowych możliwości

Ostatnie 30 lat w historii Polski można opisać jako pasmo bezprecedensowych sukcesów, a nasz sektor, podobnie jak cała gospodarka kraju, odnotował niesamowity wzrost i rozwój. Nie da się ukryć, że usługi logistyczne zmieniły się diametralnie. Od stosu papierów i maszyn do pisania przeszliśmy do wyrafinowanych rozwiązań informatycznych opartych na nowoczesnych systemach, analizie danych i BigData. Grupa Rhenus w Polsce również szła tą drogą transformacji branży logistycznej, jesteśmy zadowoleni z tego, co do tej pory udało nam się osiągnąć, i czekamy na więcej. Przed nami era czwartej rewolucji przemysłowej i czas sztucznej inteligenci. Jak to wpłynie na nasze życie? W jakim stopniu dotknie branżę logistyczną? Jak zmieni się nasza organizacja? Jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć na te pytania, ale z pewnością będzie to interesujący czas w dziejach nie tylko logistyki, lecz także świata.









