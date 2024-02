Resort infrastruktury poinformował we wtorek, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak rozmawiał z unijną komisarz ds. transportu Adiną Valean na temat funkcjonowania umowy miedzy UE a Ukrainą w zakresie transportu drogowego.

Ministerstwo podkreśliło, że ideą leżącą u podstaw zawartej 29 czerwca 2022 r. umowy było wsparcie dla gospodarki Ukrainy po agresji rosyjskiej. "Funkcjonowanie przez półtora roku tej regulacji, liberalizującej transport i znoszącej zezwolenia na realizację przewozów dwustronnych i tranzytowych przez przewoźników ukraińskich, doprowadziło do zachwiania równowagi na rynku unijnych przewozów drogowych" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że to spowodowało, iż w listopadzie 2023 r. rozpoczął się protest polskich przewoźników drogowych na drogach dojazdowych do polsko-ukraińskich przejść granicznych. Przypomniano, że jednym z punktów porozumienia z 16 stycznia 2024 r. zawartego między reprezentantami przewoźników a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem - skutkującym zawieszeniem protestów - było dążenie strony polskiej do zmian w umowie UE–Ukraina.

Ministerstwo wskazało, że podczas spotkania Klimczaka z Valean, polski minister "podkreślał determinację polskiego rządu, by we współpracy z Komisją Europejską oraz Ukrainą wypracować konstruktywne rozwiązania, które chroniłyby rynek transportowy państw członkowskich UE, a jednocześnie umożliwiałyby dalsze udzielanie pomocy Ukrainie". Minister dodał w rozmowie z komisarz, że takim rozwiązaniem byłyby zmiany w obowiązującej umowie UE–Ukraina, których propozycje strona polska przesłała 16 stycznia 2024 r. do KE.

"Mam nadzieję, że uda się wprowadzić postulowane przez nas zmiany do umowy UE–Ukraina i wejdą one w życie 1 lipca 2024 roku. Nie kwestionujemy samej idei tego porozumienia, ale dążymy do tego, by było ono przestrzegane. Pragnę podkreślić, że chcemy pomagać Ukrainie w walce z rosyjską agresją i zdajemy sobie sprawę, że dla naszego sąsiada jesteśmy oknem na świat. Nasze wsparcie nie może jednak odbywać się kosztem polskiej branży transportowej" — powiedział cytowany w komunikacie szef MI.

Resort poinformował, że minister podczas rozmowy przedstawił także dane pochodzące zarówno z informacji polskiej straży granicznej, jak i te zarejestrowane przez system eTOLL. "Ich analiza wskazuje na wzrost udziału przewoźników z Ukrainy w rynku przewozów drogowych w relacji Polska–Ukraina i wzrost liczby przejechanych kilometrów po płatnych odcinkach polskich dróg, co z kolei może wskazywać na wykonywanie przez nich przewozów kabotażowych" - wyjaśniono.

W trakcie rozmowy z Valean, Klimczak wskazał także na kwestię dużej liczby pustych ciężarówek wjeżdżających na teren UE od strony ukraińskiej, co przeczy głównemu celowi umowy, jakim miało być ułatwienie wywozu towarów z Ukrainy.

"Podczas dyskusji komisarz Adina Valean potwierdziła otwartość na przeanalizowanie polskich propozycji zmian do umowy UE–Ukraina, zaznaczając jednak, że ich ewentualne uwzględnienie musi zostać zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie" - podsumowano.