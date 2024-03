„Podróżni na niemieckich lotniskach muszą po raz kolejny przygotować się na masowe utrudniania i ograniczenia” – pisze portal RND.

Strajki na lotniskach

W środę związek zawodowy Verdi wezwał do całodobowego strajku pracowników odpowiedzialnych za kontrolę pasażerów i towarów, kontrolę bezpieczeństwa i usługi na pięciu lotniskach w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Stuttgarcie i Karlsruhe/Baden Baden. Następnie związek zaapelował o strajk ostrzegawczy także w piątek - ma się on odbyć na pięciu lotniskach. Na razie wiadomo jedynie, że chodzi m.in. o port lotniczy w Hanowerze.

Strajkujący chcą podwyżek

Prowadzone negocjacje zbiorowe dotyczą blisko 25 tys. pracowników tego sektora.

Zaplanowany na czwartek i piątek strajk będzie już drugą akcją protestacyjną związkowców w tym miesiącu. 7 marca wstrzymana została praca lotnisk we Frankfurcie, Hamburgu i Kolonii/Bonn.

„Jak do tej pory, pięć rund negocjacji w sporze zbiorowym nie przyniosło żadnych rezultatów” – przypomniał RND. Związek zawodowy Verdi domaga się podwyżki wynagrodzeń oraz zasad naliczania premii dla pracowników. Kolejne rozmowy zaplanowane są na 20 marca.

Pracownicy Lufthansy znowu protestują

„To tylko jeden z kilku toczonych obecnie sporów w transporcie lotniczym w Niemczech. Większość z nich dotyczy Lufthansy, wpływając na jej pasażerów. Nadal nierozwiązany pozostaje m.in. konflikt pracowników personelu naziemnego Lufthansy oraz związku zawodowego stewardów i personelu pokładowego” – pisze RND.

Maszyniści i pociągi wracają na tory

W środę od rana trwa stopniowe przywracanie ruchu kolejowego w ruchu dalekobieżnym i regionalnym po zakończeniu strajku maszynistów GDL.

Był to już szósty strajk na kolei w ramach toczącego się sporu związkowców z Deutsche Bahn. Po raz kolejny strajk doprowadził do znacznych utrudnień dla pasażerów i klientów biznesowych DB. „Kolej do samego końca starała się legalnie zapobiec strajkowi, jednak Sąd Pracy w Hesji odrzucił apelację kolei w drugiej instancji” – przypomniał Tagesschau.

