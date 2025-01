Właśnie podpisana umowa dotyczy ostatniego odcinka nowej S10, która połączy autostradę A6 pod Szczecinem do węzła Piła Północ (z drogą ekspresową S11). Łączna długość nowej trasy wynosi ponad 113 km. Umowy podpisane na całą trasę ze Szczecina do Piły mają wartość 4,4 mld zł.

Ostatni odcinek o długości 4,4 km, na odcinku Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo zrealizuje firma Budimex. Kontrakt opiewa na 204 mln zł.

Terminy realizacji

Inwestycja prowadzona będzie w formule projektuj i buduj. Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Według założeń GDDKiA procedowanie zajmie 7 miesięcy. Później rozpoczną się prace budowlane w terenie, które mają potrwać kolejne 22 miesiące.

Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień GDDKiA przewiduje, że nową trasą kierowcy będą mogli pojechać pod koniec 2028 r. Pozostałe odcinki nowej trasy S10 ze Szczecina do Piły będą oddane do użytkowania w tym samym terminie.

Brama do Szczecina

Inwestycja obejmuje budowę odcinka S10 o długości 4,4 km i ominie Szczecin od północy na wysokości szczecińskiego osiedle Płonia. Początek nowego odcinka to węzeł drogowy Szczecin Kijewo z autostradą A6. Nowa droga zakończy się na połączeniu z istniejącą S10 za granicą Szczecina.

Na trasie zaplanowano realizację dwóch węzłów drogowych: Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia. Powstanie również most na rzece Płonia, poszerzony o przejście dla zwierząt, oraz dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Wraz z podpisaniem umowy na odcinek Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo wszystkie odcinki trasy Szczecin - Piła są już w realizacji.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju

Inwestycja drogowa łącząca Szczecin z Piłą to część drogi ekspresowej S10, o łącznej o długości ok. 400 km, którą ze stolicy Pomorza Zachodniego przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń dojedziemy do aglomeracji warszawskiej.

Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Będzie to bezpośrednie połączenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.