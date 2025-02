Trasa Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie miała blisko 50 km długości i będzie składać się z trzech zadań. Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych. Zakończenie prac dla tych dwóch odcinków planowane jest w 2028 roku.

Najciekawszym projekt i jednocześnie najbardziej skomplikowany z powodu budowy przeprawy przez Odrę, to odcinek Police – Goleniów. Na tym odcinku powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. GDDKiA zakłada, że odcinek wraz z tunelem będzie gotowy w 2032 roku.

Odcinek ZOS Police – Goleniów

Odcinek Police – Goleniów to najdłuższe i najbardziej skomplikowane zadania na Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Łącznie będzie liczył 23,4 km i rozpocznie się około 1,5 km na zachód od węzła drogowego Police, który powstanie na połączeniu z ulicami Kuźnicką oraz Piotra i Pawła w Policach oraz łącznikiem w kierunku DW114 i realizowaną obecnie przez gminę Police obwodnicą.

Przy węźle będzie zlokalizowany obwód drogowy wraz z Centrum Zarządzania Tunelem.

Tuż za węzłem rozpocznie się wlot do najdłuższego tunelu drogowego w Polsce, który przechodzić będzie pod instalacjami Zakładów Chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry.

Tunel o długości 5 km będzie dwururowym obiektem drążonym maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m. Wylot z tunelu zlokalizowany będzie około 500 m od wschodniego brzegu Odry.

Dalej trasa będzie przebiegać kierunku m. Święta, omijając miejscowość od północy, a następnie w kierunku wschodnim ominie od strony północnej m. Modrzewie. Tu powstanie węzeł drogowy z DW111. Trasa połączy się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 na węźle Goleniów Północ, który zostanie rozbudowany o relacje w kierunku nowej S6.

Inwestycja obejmie budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego, budowę 22 obiektów mostowych, w tym aż ośmiu nad ciekami wodnymi. Powstaną również dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Odcinek ZOS Kołbaskowo – Dołuje

Odcinek Kołbaskowo – Dołuje będzie miał długość 13,6 km. Rozpocznie się na połączeniu z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13, gdzie włączy się do autostrady A6. Następnie trasa przetnie wiaduktem linię kolejową Berlin – Szczecin i dalej pobiegnie w kierunku północnym, od wschodu omijając m. Będargowo. Tu powstanie węzeł drogowy. Następnie S6 trasa przebiegać będzie po 284 m estakada nad linią kolejową Szczecin – Stobno Szczecińskie i między Dołujami i Skarbimierzycami przetnie obecną DK10. 900 m na północ od DK10 powstanie węzeł drogowy Dołuje, który połączy S6 z obwodnicą Mierzyna w ciągu DK10. Wzdłuż S6 powstanie też łącznik do obecnego przebiegu DK10 między Skarbimierzycami i Dołujami. Dalej S6 będzie od zachodu omijać Wołczkowo.

Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych, w tym 8 przejść dla zwierząt.

Odcinek Dołuje – Police

Odcinek Dołuje – Police, który będzie miał długość 11,9 km, rozpocznie się na zachód od m. Wołczkowo. Nowa trasa przetnie następnie drogę powiatową Wołczkowo – Dobra. Nowy węzeł drogowy Dobra połączy S6 od wschodu z obwodnicą Wołczkowa, a od zachodu z ul. Dereszową i przez nią z istniejącą drogą powiatową. Dalej nowa S6 przejdzie między miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo. Dalej nowa S6 skieruje się na wschód. Trasa będzie wchodziła w tereny leśne, gdzie przewidziano realizację aż czterech górnych przejść dla zwierząt. Droga ekspresowa S6 na południe od Tanowa przetnie drogę wojewódzką nr 115, a następnie na wschód od tej miejscowości DW114. Na połączeniu z DW114 powstanie węzeł drogowy Tanowo. Potem droga ekspresowa będzie prowadziła na północ od m. Trzeszczyn.

W ramach tego odcinka powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych, w tym cztery górne przejścia dla zwierząt i pięć dolnych.

Informacje pochodzą z GDDKiA