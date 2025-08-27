Według najświeższych dostępnych Eurostatu za 2023 r., łączna masa towarów, które przewinęły się przez główne porty Wspólnoty w ramach żeglugi bliskiego zasięgu była na poziomie 1,6 mld ton. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 5,4 proc..

Polska w pierwszej trójce

Najbardziej ruchliwym portem w całej Unii Europejskiej był port w Rotterdamie w Holandii, gdzie przeładowano towary o łącznej masie 159 mln ton. Na drugim miejscy uplasował się port Antwerpia-Brugia w Belgii, z łączną masą ładunków na poziomie 119 mln ton.

Na trzecim miejscu uplasował się port w Gdańsku. W 2023 r. w największym mieście Trójmiasta przeładowano towary o łącznej masie 61 mln ton.

Polskie port rósł prawie najszybciej w Europie

Największy wzrost masy przeładunkowej odnotował Włoski port Taranto, gdzie w 2023 r. przeładowano o ponad 50 proc. więcej towarów niż w 2022 roku. W porcie w Gdańsku odnotowano wzrost masy przeładunkowej o ponad 40 proc., a w trzeci na liście porcie Genui o 13,5 proc..

Żegluga morska bliskiego zasięgu. Co to oznacza?

Żegluga morska bliskiego zasięgu (Short Sea Shipping, SSS), to morski transport towarów na stosunkowo krótkie odległości - wyjaśnia Eurostat. W kontekście statystyk transportowych europejskiej Wspólnoty żeglugę morską bliskiego zasięgu definiuje się jako morski transport towarów między portami w UE, a portami położonymi w geograficznej Europie, nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym.