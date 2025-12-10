Jak podkreślał burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, budowa obwodnicy była od lat oczekiwana przez mieszkańców, zwłaszcza po otwarciu mostu na Wiśle w 2020 r., który znacząco zwiększył natężenie ruchu ciężarowego przez centrum miasta. Przez miasto przejeżdża obecnie ok. 8 tys. pojazdów na dobę.

Reklama

Spełnione marzenia na skrzyżowaniu dwóch szklaków

Burmistrz Nowego Korczyna przypomniał, że miejscowość leży na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych tzw. traktu królewskiego, czyli drogi krajowej nr 79 prowadzącej z Krakowa do Sandomierza, oraz drogi wojewódzkiej 973, łączącej Busko-Zdrój, Kielce i Tarnów.

Zagaja podkreślił, że nowa droga odciąży historyczny układ urbanistyczny oraz poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców, uczniów i kierowców. - Marzenia się spełniają. Nie tylko wystarczy marzyć, ale oczywiście dopingować, wspierać te marzenia – powiedział samorządowiec.

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która podkreśliła, że inwestycja została sfinansowana w przeważającej części ze środków europejskich i stanowi element szerokiego programu modernizacji infrastruktury drogowej w kraju. Jak zaznaczyła, około 80 mln zł z UE zostało „świetnie zainwestowane” w obwodnicę Nowego Korczyna.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Pruś zwrócił uwagę, że projekt był możliwy dzięki współpracy kolejnych władz regionalnych. Samorząd województwa dołożył do inwestycji blisko 29 mln zł. Według samorządu, obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, zmniejszyć uciążliwości związane z ruchem ciężarowym oraz stworzyć warunki dla rozwoju działalności gospodarczej w rejonie, w którym – jak wskazał Pruś – brakuje przemysłu.

Obwodnica powstała w ciągu drogi krajowej nr 79, ma około 3,5 kilometra długości. Jest jednojezdniowa, o dwóch pasach ruchu, z których każdy ma po 3,5 metra szerokości. Elementem obwodnicy jest mierzący pond 200 metrów most nad Nidą, który równocześnie pełni funkcję wiaduktu nad drogami lokalnymi.

W ramach inwestycji powstał również parking z miejscem do kontroli i ważenia samochodów ciężarowych. Inwestycję realizowało konsorcjum firm Mirbud s.a. i Kobylarnia s.a. Prace trwały od 1 stycznia 2024.

Minister poinformowała, że w obecnej perspektywie finansowej i z Krajowego Planu Odbudowy w całej Polsce realizowane są 22 obwodnice, z czego 11 ma zostać oddanych do końca roku. W ciągu siedmiu lat ma powstać 1100 km dróg o łącznej wartości 20 mld zł.