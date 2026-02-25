Gruntowny remont dwóch mostów

Jak poinformował w środę Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace dotyczą mostu przez rzekę Gwoźnica w Wyżnem oraz obiektu nad Wisłokiem w Iskrzyni. Wykonawcą inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mln zł jest firma MG Infrastruktura.

Reklama

Jak wyjaśnił Wysocki, kluczowym założeniem inwestycji jest utrzymanie ciągłości przejazdu na tym ruchliwym odcinku trasy łączącej Rzeszów z południem województwa.

Roboty pod ruchem

- Dlatego prace prowadzone są systemem połówkowym, pod ruchem. Oznacza to, że w pierwszej kolejności roboty realizujemy na jednej połowie mostu, która została całkowicie wyłączona z użytkowania. W tym czasie kierowcy poruszają się wahadłowo po drugiej części obiektu, korzystając z tymczasowej sygnalizacji świetlnej – dodał.

Przedstawiciel GDDKiA podkreślił, że po zakończeniu prac na pierwszej nitce, nastąpi przełożenie ruchu na nową nawierzchnię, a ekipy budowlane przeniosą się na drugą stronę mostów.

Zakres robót

Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni bitumicznej na samych obiektach oraz dojazdach, ale także modernizację wyposażenia mostów i wykonanie nowego oznakowania poziomego.

- Naszym celem jest kompleksowa odnowa tych obiektów, co poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych na DK19. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków oraz sygnalizacji świetlnej, która reguluje przejazd w miejscach zwężeń – powiedział Wysocki.

Do kiedy potrwają utrudnienia?

Zgodnie z harmonogramem finał prac w Wyżnem i Iskrzyni zaplanowano na drugą połowę tego roku.