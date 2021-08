„To ponowny wybór oferty, który jest wynikiem rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Opracowanie dokumentacji na ostatni fragment autostrady łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski wyceniono na 9 mln 863 tys. 370 zł” – podała w piątek GDDKiA w informacji prasowej.

Podpisanie umowy z projektantem jest planowane w III kwartale 2021 roku.

Projekt dotyczy około 32 km autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego.

Jak podała GDDKiA, zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W kwietniu GDDKiA podpisała z wykonawcami umowy na zaprojektowanie i budowę czterech odcinków A2 - od Siedlec do Białej Podlaskiej - o łącznej długości ponad 63 km.

„Na każdym zadaniu trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia wniosków to grudzień 2021 r.” – podano w komunikacie. Autostrada A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej ma powstać do 2024 r.

W sierpniu ub. roku oddano do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisano umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód.

„Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.” – podała GDDKiA.

Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. „Planujemy w IV kwartale br. złożyć wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r.” – podano w komunikacie.

Trzy odcinki między węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód mają łączną długość ponad 37 km.

Na odcinku Łódź-Warszawa autostrada A2 zyska dodatkowy pas ruchu. GDDKiA podaje, że na przełomie czerwca i lipca 2021 r. uzyskała „decyzje środowiskowe na poszerzenie autostrady A2 województwach: łódzkim i mazowieckim”, co oznacza, że na ok. 89-kilometrowym odcinku autostrady będzie dodatkowy pas.

„Obecnie trwa weryfikacja harmonogramów. Po pozyskaniu finansowania przetarg ogłosimy jesienią br. Przy sprawnym przebiegu postępowania planujemy podpisać umowę wiosną 2022 r. Rozpoczęcie robót przypadnie na jesień 2023 r., a zakończenie na przełomie 2025/2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ - trzy pasy. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego.(PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska