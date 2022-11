Na południe od Krakowa trasa ekspresowa S7 będzie już nieprzerwanie ciągnąć się z Myślenic do okolic Rabki. Budowa dwujezdniowego tunelu, który kosztował 968 mln zł, finiszuje jednak z prawie dwuletnim opóźnieniem. Powodem poślizgu były m.in. trudne warunki geologiczne. W czasie prac doszło do osunięcia się skał przy południowym portalu tunelu. To wymusiło przerwanie na jakiś czas drążenia i konieczność przeprojektowania obiektów inżynieryjnych. Wykonawca - włoska firma Astaldi (aktualna nazwa Webuild), zmagał się też z licznymi zachorowaniami na COVID-19 wśród załogi, co także spowalniało realizację inwestycji.

Drogowcy szykują się też do otwarcia innego ważnego odcinka ekspresowej siódemki. Chodzi o 15-kilometrowy fragment na południe od Warszawy - z Lesznowoli do Tarczyna. To ostatnia, brakująca część ekspresówki ze stolicy do Radomia i dalej w stronę województwa świętokrzyskiego. Trasa na razie będzie udostępniona na zasadzie przejezdności. Oznacza to m.in., że nie zostaną otwarte wszystkie węzły np. koło Antoninowa.