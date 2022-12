Reklama

Przetarg na prawie 565 km dróg

"Niemal 565 km - to łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku zamierzamy ogłosić przetargi. Ich łączna wartość to ok. 28,6 mld zł. Mamy zapewnione finansowanie na ich realizację. W ramach przyjętego przez Radę Ministrów 13 grudnia 2022 r. Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) ogłosimy przetargi na drogi o długości ok. 480 km. Z kolei w ramach Programu budowy 100 obwodnic będą to inwestycje o łącznej długości ok. 85 km" - czytamy w komunikacie.

Wśród planowanych przetargów znajdą się m.in. zadania składające się na długie ciągi dróg szybkiego ruchu. To m.in. 114 km drogi ekspresowej S10, która połączy województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie. Będzie to odcinek od Szczecina do Piły, z wyłączeniem funkcjonujących już fragmentów (Zdunowo - Stargard i obwodnica Wałcza). Kolejny długi ciąg to 71 km drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim, od granicy z woj. łódzkim do Mniowa oraz od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa. W woj. dolnośląskim ogłoszony zostanie przetarg na 64 km przedłużenia S8 od podwrocławskich Magnic do Barda. Dyrekcja rozpocznie także poszukiwanie wykonawców dla ok. 127 km drogi ekspresowej S11 w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim i opolskim, wymieniono.

"Planujemy ogłosić przetargi na odcinki dróg krajowych, które domkną realizowane obecnie obwodnice: Warzymic i Przecławia (woj. zachodniopomorskie), a także Poręby i Zawiercia (woj. śląskie). Będziemy kontynuować także realizację Programu budowy 100 obwodnic, ogłaszając przetargi na 12 zadań. Wśród nich są m.in. obwodnice Głogowa, Stargardu, Kołbaskowa czy II etap obwodnicy Sanoka" - czytamy dalej.

Lista odcinków

Pełna lista ciągów dróg o łącznej długości ok. 565 km, na które GDDKiA jest gotowa ogłaszać postępowania przetargowe w 2023 roku jest następująca:

* Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (480 km)

S7 Czosnów - Kiełpin

S8 Bardo - Wrocław (Magnice)

S10 Szczecin - Piła

S11 Bobolice - Szczecinek

S11 Oborniki - Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik

S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno

S11 Kępno - początek obwodnicy Olesna

S12 gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Wieniawa

S19 Sokółka Północ - Dobrzyniewo

S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów

S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa

S74 Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa

DK13 Siadło Górne - Szczecin Zachód (II etap obwodnicy Warzymic i Przecławia)

DK22 obwodnice Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego

DK78 Kromołów - Żerkowice (II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia)

* Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (85 km)

DK8 obwodnica Białobrzegów

DK12 obwodnica Głogowa

DK12 obwodnica Srocka

DK13 obwodnica Kołbaskowa

DK20 obwodnica Stargardu

DK22 obwodnica Rusinowa

DK22 obwodnica Szwecji

DK22 obwodnica Wałcza

DK28 obwodnica Sanoka (II etap)

DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego

DK78 obwodnica Kroczyc

DK78 obwodnica Pradeł

Rozbudowa istniejących dróg

"Nasze plany na 2023 rok to nie tylko nowe odcinki dróg. Planujemy również przetargi obejmujące rozbudowę blisko 360 km istniejących dróg krajowych. Z kolei w ramach realizowanego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej planujemy ogłosić postępowania przetargowe na ponad 170 zdań na roboty zarówno w formule Buduj, jak i Projektuj i buduj. Będą to m.in. budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych czy doświetlenia przejść dla pieszych" - napisano także w komunikacie.

GDDKiA deklaruje, że publikuje plany przetargowe już teraz, aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta przewidywalność i transparentność wpływają na stabilność branży budowlanej, podkreśliła Dyrekcja.

