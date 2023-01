Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zależna Stalexport Autostrady, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach), tj. dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł; kategorii 2, 3, 4 i 5 - z kwoty 40 zł do kwoty 46 zł, podała spółka.

"Jednocześnie SAM S.A. planuje utrzymanie stawki preferencyjnej dla transakcji automatycznych (A4Go, Telepass, videotolling) dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle). W dacie wprowadzenia podwyższonej stawki ww. stawka preferencyjna będzie wynosić 13 zł (obecnie wynosi 10 zł). Natomiast wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 3 kwietnia 2023 roku, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 40 zł) stosuje się bonifikatę, która wynosi 16 zł" - czytamy w komunikacie. Reklama Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. (ISBnews)