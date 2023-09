W przeciwieństwie do budownictwa mieszkaniowego czy kolei, przy realizacji dróg nie widać spowolnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w tym roku na inwestycje chce wydać ponad 15 mld zł. W 2024 r. ta kwota ma wzrosnąć do 19,5 mld zł a w 2025 r. do ok. 25 mld zł. Te wzrosty będą możliwe m.in. dzięki nowej fali przetargów. Tegoroczna wartość postępowań sięgnie ponad 28 mld zł. Jesienią drogowcy poszukają wykonawców 25 odcinków. Szczegółowe plany GDDKiA ogłosiła na spotkaniu z branżą budowlaną.

Szybciej ze Szczecina w stronę Warszawy

Już w tym tygodniu ogłoszono trzy z ośmiu planowanych w najbliższym czasie przetargów na budowę trasy ekspresowej S10 ze Szczecina do Piły. Chodzi o odcinki: Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Recz – Cybowo, Cybowo – Łowicz Wałecki. Łącznie będą miały ponad 36 km długości. W najbliższych tygodniach ogłoszonych będzie jeszcze pięć przetargów na realizację brakujących odcinków ekspresowej „dziesiątki” między Szczecinem a Piłą. Wszystkie postępowania mają formułę „projektuj i buduj”. Oznacza to, że po wykonaniu dokumentacji prace budowlane zaczną się w 2025 r. Ekspresówka powinna połączyć Szczecin z Piłą w 2028 roku. Dwa lata wcześniej, pod koniec 2026 roku trasa S10 ma być gotowa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Umowy na realizację odcinków łączących oba miasta są już podpisane. W przyszłym roku powinny się tam rozpocząć prace budowlane.

Docelowo trasa S10 połączy Pomorze Zachodnie z Warszawą. Bliżej stolicy na razie trwa poszukiwanie optymalnego korytarza. Cała ekspresowa „dziesiątka” z Warszawy do Szczecina powinna być ukończona na początku kolejnej dekady. Podróż tym blisko 540-kilometrowym odcinkiem potrwa ok. 5 godzin.

Ekspresówką z Górnego Śląska nad morze

Rozkręca się także budowa trasy ekspresowej S11, która docelowo połączy Koszalin z Górnym Śląskiem. Do końca roku mają być ogłoszone dwa kolejne przetargi na realizację drogi. Chodzi o fragmenty na północ od Poznania w stronę Obornik, które łącznie będą miały 22 km długości. Docelowo ekspresówka znacznie skróci przejazd ze stolicy Wielkopolski nad morze, np. w rejony Kołobrzegu. Od kilku dniu można już jeździć 48-kilometrowym odcinkiem S11 z Koszalina do Bobolic. Łącznie ze wspólnym przebiegiem z S6 między Koszalinem i Kołobrzegiem ekspresowa „jedenastka” będzie miała 620 km długości. Według obietnic GDDKiA cała trasa ma być skończona w 2030 roku. Wtedy przejazd z Górnego Śląska do Kołobrzegu skróci się do ponad pięciu godzin. Teraz pokonanie tego odcinka trwa przynajmniej godzinę dłużej a najszybsza trasa prowadzi drogą okrężną - przez Wrocław, Gorzów Wielkopolski i Szczecin.

Z Wrocławia do Kłodzka w godzinę

Jesienią zostaną także ogłoszone przetargi na budowę dwóch kolejnych odcinków trasy S8 na Dolnym Śląsku, na południe od Wrocławia. Po tym jak wiosną wystartowały trzy postępowania na budowę ekspresówki ze stolicy Dolnego Śląska do Łagiewnik, teraz mają ruszyć przetargi na realizację dwóch dalszych odcinków- do Ząbkowic Śląskich i do Barda. Do tego ostatniego miasta z Wrocławia powinniśmy dojechać trasą S8 w 2028. Na początku kolejnej dekady ekspresówka ma dotrzeć do Kłodzka. Pokonanie niespełna stukilometrowego odcinka z Wrocławia do Kłodzka zamiast dwóch godzin powinno zająć niecałą godzinę. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r. ) zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, z Kłodzka do granicy z Czechami w Boboszowie.

Mniejsze miasta ominiemy obwodnicą

Jesienią ogłoszonych ma być także 12 przetargów na realizacji obwodnic miejscowości.Szykuje się m.in. kilka tego typu inwestycji na Pomorzu. W ciągu drogi nr 13 ma powstać druga część obwodnicy Warzymic i Przecławia. Droga ułatwi dojazd ze Szczecina do granicy z Niemcami. W ciągu drogi nr 25 prowadzącej z Bydgoszczy w stronę Koszalina szykuje się budowa dwóch obwodnic – Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego.

Na drodze nr 78 prowadzącej z Górnego Śląska do Jędrzejowa planowa jest realizacja obwodnicy Kroczyc i Pradeł. Z kolei na drodze nr 73, między Tarnowem i Jasłem powstaną dwie obwodnice – tego ostatniego miasta oraz Pilzna. Większość tych przedsięwzięć będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Dotąd w ramach przyjętego w 2020 r. planu udało się zakończyć realizację dwóch obwodnic – Smolajn (dk nr 51) w woj. warmińsko-mazurskim oraz Brzezia (dk nr 25) w woj. zachodnioporskim. W fazie budowy jest szesnaście obwodnic – m. in. wokół Gostynia, Pułtuska, Suchowoli, Gryfina, Szczecinka czy Wąchocka. W większości będą to drogi jezdniowy. Cały program ma być zrealizowany do końca tej dekady. Jego wartość to 28 mld zł.