Prawie 270 km nowych dróg w 2023 roku

W ostatnich latach udaje się utrzymać w Polsce dość dobre tempo budowy dróg. W tym roku oddano blisko 270 km nowych arterii, z czego niecałe 200 km to trasy ekspresowe. Kierowcy zyskali m.in. ekspresowy wylot drogi S7 z Warszawy na południe – w kierunku Grójca, Radomia czy Kielc, 48 km drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim (z Koszalina do Bobolic) czy autostradę A18 od granicy z Niemcami do skrzyżowania z A4 w Krzyżowej (po gruntownej przebudowie).

Jakie trasy zostaną ukończone w 2024 roku?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że precyzyjne plany dotyczącego przyszłego roku ogłosi pod koniec grudnia. Już teraz drogowcy poinformowali nas jednak o kilku ważniejszych ciągach, które na pewno mają być ukończone. Na podstawie wcześniejszych informacji z GDDKiA oraz dzięki wiadomościom publikowanym na stronach internetowych poszczególnych kontraktów można też przewidzieć, które jeszcze inwestycje mogą zostać oddane do ruchu.

Brakujące odcinki trasy S7 Warszawa-Kraków

Drogowcy zapowiadają m.in., że pewne jest ukończenie ostatnich, brakujących odcinków trasy S7 z Warszawy do Krakowa. Chodzi o dwa fragmenty w Małopolsce – z Miechowa do Szczepanowic (5,7 km) i z Widomej do Krakowa (18,3 km). Po ich oddaniu czas przejazdu ze stolicy do Krakowa powinien się skrócić do ok. trzech godzin. W 2024 r. zakończy się także przebudowa jednego z odcinków S7 na północ od Warszawy – z Czosnowa do Modlina.

Trasa S3 Świnoujście-Czechy

Według GDDKiA w przyszłym roku w pełni będzie też gotowa droga S3 ze Świnoujścia do pogranicza polsko-czeskiego. Po pierwsze na północy zostaną ukończone dwa odcinki przecinające wyspę Wolin – ze Świnoujścia do miejscowości Dargobądz i dalej do Troszyna (łącznie 33 km). Z kolei na południu oddany zostanie 16-kilometrowy odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry, w którego skład wchodzą dwa tunele (o długości 2300 i 230 m).

Ostatni odcinek Via Baltica

Drogowcy informują także, że w przyszłym roku oddany zostanie ostatni, brakujący odcinek trasy Via Baltica (S61) koło Łomży. Krzysztof Nalewajko z biura prasowego GDDKiA zaznacza, że na razie ma być tam otwarta jedna jezdnia z mostem na Narwi. Będzie to już spore ułatwienie, bo jadąc w kierunku Suwałk, nie trzeba będzie przejeżdżać ulicami Łomży. Trasa S61 w pełni ma zostać ukończona w 2025 roku.

Autostrada A2 na wschód od Warszawy

W 2024 r. wydłużona zostanie także autostrada A2 na wschód od Warszawy. W tym wypadku nie wiadomo jeszcze, ile fragmentów zostanie ukończonych. Pewne jest, że spośród trzech odcinków realizowanej arterii między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami oddane zostaną dwa skrajne. Umowę na budowę środkowego fragmentu Groszki – Siedlce Zachód podpisano później. Dopiero w grudniu zeszłego roku wydano zaś Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Niewykluczone, że przed kolejną zimą uda się tam uzyskać tzw. przejezdność. Później niż zakładano ZRID-y, udało się uzyskać w przypadku kolejny odcinków A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej. Do tego ostatniego miasta zapewne dojedziemy autostradą z Warszawy w 2025 roku.

Trasa S1

Na południu Polski rozkręca się zaś budowa kilku odcinków trasy S1. Już wiadomo, że w przyszłym roku jeszcze nie będzie gotowy fragment z tunelami koło Węgierskiej Górki. Jest za to szansa na ukończenie16-kilometrowego fragmentu z Oświęcimia do Dankowic. Kierowcy pojadą też 7-kilometrowym odcinkiem S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej.

Obwodnica Krakowa

W drugiej połowie przyszłego roku skończona ma być 13-kilometrowa północna obwodnica Krakowa (S52). Razem z oddawanym odcinkiem S7 Widoma – Kraków dopełni ona ring szybkich tras wokół poprzedniej stolicy Polski.

Ekspresówki na północy Polski

W przyszłym roku można się spodziewać jeszcze otwarcia trzech odcinków ekspresówek na północy Polski. Będą to: ośmiokilometrowa obwodnica Koszalina (S6), droga S16 Borki Wielkie – Mrągowo (13 km) i droga S19 Kuźnica – Sokółka Północ. Jest szansa, że łączna długość oddanych w przyszłym roku tras szybkiego ruchu zbliży się do 200 km.