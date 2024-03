Na najbliższą środę Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" wyznaczyła Ogólnopolski Strajk Generalny. Rolnicze protesty mają się odbyć niemal w całym kraju. Na zamieszczonej w sieci mapie blokad zaznaczono już ponad 400 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy.

Protest 20 marca: Utrudnienia w Warszawie i województwie mazowieckim

W stolicy blokadę zapowiedziano na trasie S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Kolejne blokady zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławowie Pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają się odbyć również na autostradzie A2, jedna z nich na wysokości Góraszki, druga przed miejscowością Stary Konik.

Na Mazowszu utrudnienia spodziewane są również w Ciechanowie. Tam protesty spodziewane są na trzech rondach: Solidarności, Żołnierzy Wyklętych i Kaprala Józefa Grzesia oraz na drogach między nimi - podał w poniedziałek Urząd Miasta.

Powołując się na organizatorów protestu, Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI Solidarność, ciechanowski samorząd wyjaśnił, iż protest planowany jest od godz. 6:00 do godz. 18:00 na rondzie Kaprala Józefa Grzesia - skrzyżowanie drogą wojewódzką nr 615 z pętlą miejską, na rondzie Solidarności - skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 i ul. Sońskiej oraz na rondzie Żołnierzy Wyklętych - skrzyżowanie drogi krajowej nr 60 i dróg gminnych: ul. Armii Krajowej i ul. Senator J. Fetlińskiej. "W wydarzeniu może uczestniczyć kilkaset osób" - przekazał Urząd.

Na terenie powiatu płońskiego rolniczy protest planowany jest w godzinach od 7:00 do 19:00. Według tamtejszej policji, w tym czasie utrudnień można spodziewać się na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Przyborowice, na rondzie z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin, a także na drodze krajowej nr 62 na odcinku od miejscowości Wola do Goławina i na drodze wojewódzkiej nr 570 w miejscowości Nowe Radzikowo oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3055W i 3069 w miejscowości Januszewo.

Protest 20 marca: Utrudnienia w Krakowie i województwie małopolskim

W związku z protestami rolników duże utrudnienia na ulicach Krakowa zapowiedziała małopolska policja, która zaapelowała, by w miarę możliwości korzystać w tym dniu z komunikacji publicznej. Według jej ustaleń protestujący wjadą do Krakowa z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

Wjeżdżający do miasta z północy przejadą al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego w stronę Ronda Mogilskiego. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie śląskim

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w środę w godzinach od 5:00 do 19:00 wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską.

Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że strajk będzie miał formę pikniku - rozdawana będzie żywność oraz ulotki edukacyjne. Ulice blokować będzie blisko 200 osób oraz 50 rolników.

Katowicki magistrat apeluje do mieszkańców regionu o rezygnację z przejeżdżania przez okolicę urzędu na czas strajku oraz śledzenie komunikatów, które wyświetlane zostaną na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Dodatkowo, katowicka GDDKiA poinformowała PAP, że związane ze strajkiem blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania drogi krajowej numer 43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane zostanie również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie pomorskim

W Gdańsku manifestacja odbędzie się w godz. 10:00-16:00. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej. Jak podał gdański urząd miasta, protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11:00-11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod urząd wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.00.

"W godz. 11:00-13:00 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska. Informacje o bieżących zmianach będą dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakładce 'Bieżąca Sytuacja Komunikacyjna' oraz na przystankach, na tablicach elektronicznych" - poinformował magistrat.

Urząd zaznaczył, że nad bezpieczeństwem w czasie protestów czuwać będą funkcjonariusze policji. W najbardziej newralgicznych punktach policja będzie kierowała ruchem.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywają się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

"W samym powiecie choszczeńskim odbywa się sześć takich protestów, w każdej z gmin. Obejmują one m.in. drogę krajową nr 10 w okolicy Suchania, Kalisza Pomorskiego i Recza. U nas ruch będzie przepuszczany co pół godziny, a w innych miejscach to zależy od organizatorów danych protestów" – powiedział w rozmowie z PAP współorganizator protestów Stanisław Barna.

Blokada wciąż jest też na drodze S3 na wysokości Myśliborza, od wtorku została ona jednak złagodzona. Kierowcy jadący od strony Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego mogą dojechać do węzła Myślibórz i na nim zjechać na tzw. starą trójkę. Pojazdy jadące w stronę Szczecina mogą wjechać na S3 także na węźle Myślibórz. Droga S3 wciąż pozostaje zablokowana w obu kierunkach na odcinku Węzeł Myślibórz-Gorzów Północ.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie świętokrzyskim

W Kielcach protesty będą się odbywały w najbliższą środę i czwartek. W środę w siedmiu miejscach rolnicy zablokują wjazd do miasta, natomiast w czwartek zaplanowano manifestację w centrum.

W ramach dwudniowego protestu w środę rolnicy zablokują drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kielc w siedmiu miejscach. Blokady zostaną ustawione m.in. przy rondzie Cedzynie na drodze krajowej numer 74, przy ulicy Łódzkiej. Zablokowane będą także droga krajowa nr 73 w Wiśniówce oraz ulica ks. Piotra Ściegiennego.

Natomiast w czwartek 21 marca rolnicy będą blokować aleję IX Wieków Kielc, na odcinku od ulicy Radiowej do ronda Herlinga–Grudzińskiego. Podobnie jak w czasie ubiegłotygodniowej manifestacji, organizatorzy protestu będą przepuszczać autobusy komunikacji miejskiej oraz kursowe busy, zapewniony także będzie "korytarz życia" dla służb ratunkowych. Protest w tym miejscu, według zgłoszeń organizatora, potrwa od 21 marca od godz. 7:00 do ok. północy z 21 na 22 marca.

Pikieta na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem

W poniedziałek mała grupa rolników prowadzi pikietę na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Rolnicy już nie blokują przejazdu tirów, bo kierowcy przewożących produkty rolnicze zmienili trasy tak, aby omijać blokady. Przy przejściu granicznym rolnicy zorganizowali tzw. zielone miasteczko. W poniedziałek były tam tylko trzy ciągniki i kilku rolników.

"Cały czas jesteśmy na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem, ale nie blokujemy przejazdu, natomiast pikietujemy przy drodze. Nie przekonuje nas częściowe wycofanie się z Zielonego Ładu, bo żądamy rezygnacji z całego tego pomysłu. Chcemy mieć swobodę w naszej działalności rolniczej, bo zajmujemy się tym od pokoleń i sami lepiej wiemy, jak zajmować się uprawą rolniczą czy hodowlą zwierząt" – powiedział PAP przewodniczący protestu w Chyżnem Paweł Dziubek.

Zgodnie ze zgłoszeniem w tutejszym urzędzie gminy rolnicy chcą pozostać w Chyżnem do końca marca.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie lubuskim

W województwie lubelskim - według informacji policji - rolnicy protestują na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem, czasowo blokując ruch samochodów ciężarowych.

Z kolei Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) poinformował, że zakazał zorganizowania protestu rolników na obwodnicy miasta, która stanowi odcinek drogi krajowej nr 2 między Warszawą a granicą z Białorusią. Jako powód wskazał względy bezpieczeństwa.

Protesty rolników trwają także na lubuskich drogach, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady - w powiatach świebodzińskim i żagańskim zapowiedziano na środę. Obejmą drogi krajowe oraz wojewódzkie. W powiecie świebodzińskim rolnicy planują zablokować aż dziesięć miejsc.

W gminie Świebodzin będą to: Rondo na ul. Międzyrzeckiej przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Północ, Rondo Kresowe, skrzyżowanie drogi krajowej numer 92 z ulicą Wojska Polskiego i starą krajową trójką, a także Rondo Ofiar Wołynia przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Południe. Planowane godziny blokad w tych miejscach to 9:00–18:00.

W gminie Szczaniec blokowana będzie Droga K92 (57 kilometr). Planowane godziny blokady to 7:00–19:00. W gminie Skąpe - Droga DW276 w miejscowości Radoszyn (planowane godziny blokady: 9:00-18:00) oraz droga DW276 w miejscowości Węgrzynice (9:00-18:00).

W gminie Lubrza zablokowana będzie droga DK92 na skrzyżowaniu do miejscowości Bucze i Zagórze. W gminie Łagów droga DK92 na odcinku Gronów-Poźrzadł. W gminie Zbąszynek - droga w Chlastawie w kierunku na Nądnie (przejazd i blokada drogi 302, planowane godziny blokady: 9–18), Dąbrówka Wlkp. - blokada na ulicy Głównej przy granicy gminy, w kierunku na Zbąszyń. Planowane godziny blokad to 9:00-18:00.

"Świebodzińscy policjanci będą zabezpieczać miejsca protestów" - powiedział rzecznik policji w Świebodzinie asp. Marcin Ruciński.

Planowane blokady są też w środę w powiecie żagańskim. Blokady będą miały miejsce w Iłowie, w godzinach 8:00-16:00. Zablokowana ma zostać autostrada A18. Wyjazd z autostrady z Olszyny na Wrocław będzie przejezdny na węźle z drogą DW296. Jednak wyjazd dla jadących w kierunku Wrocław zostanie całkowicie zablokowany. Odcinek A18 w kierunku Wrocławia wraz ze zjazdem i z drogą DW296 na węźle Iłowa będzie zablokowany.

Protestujący nie zablokują drogi DW296. Zostanie tam jednak wprowadzony ruch wahadłowy, co znacznie utrudni ruch i mogą tworzyć się korki.

Protest 20 marca: Utrudnienia w województwie łódzkim

W woj. łódzkim w tym tygodniu rolnicy będą protestować m.in. w powiatach radomszczańskim, łódzkim wschodnim oraz w samej Łodzi. Od środowego ranka ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk. W związku z tym do godzin popołudniowych w piątek nieprzejezdna będzie jezdnia w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. W środę utrudnień należy spodziewać się też na drodze krajowej nr 42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast.

Również w środę zaplanowano zgromadzenie na łódzkim Teofilowie, które może spowodować duże utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Podczas protestu w godz. 10:00-19:00 ma być zablokowany ruch na skrzyżowaniu ul. Aleksandrowskiej z Szczecińską, co znacząco utrudni dojazd w stronę Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Zgierza oraz spowoduje również duże utrudnienia w ruchu na samym Teofilowie.

Rolnicy pojawią się też w środę na rondzie w Kurowicach k. Łodzi na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 713 i 714 oraz na rondzie na wjeździe na węzeł nr 23 Łódź Górna na autostradzie A1 w miejscowości Giemzów obok Woli Rakowej. Podczas utrudnień na rondach w Kurowicach i Giemzowie, ruch tranzytowy z ul. Rokicińskiej w Łodzi kierowany będzie na autostradę A1. Natomiast podczas przejazdu rolników autostradą, ruch z niej kierowany będzie przez Łódź i drogą wojewódzką 714 (ul. Rokicińską) w kierunku Andrespola.

Protest 20 marca: Czego domagają się rolnicy?

Od kilku tygodni w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej trwają protesty rolników, domagających się m.in. odstąpienia od przepisów Europejskiego Zielonego Ładu i uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza państw UE.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, m.in. dla rolnictwa. Mają one umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji oraz redukcji użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę.

Autor: Marcin Chomiuk