Darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy zostały wprowadzone 26 lutego na cztery tygodnie.

"Na ten moment PKP Intercity wydało ponad 900 tys. bezpłatnych biletów (dla obywateli Ukrainy - PAP). My będziemy chcieli, prosimy, apelujemy z panem ministrem Adamczykiem, o przedłużenie tego działania w takim kształcie, w jakim jest ono do tej pory, na tych samych zasadach, do końca marca" - powiedział Bittel.

"W kwietniu będziemy odrobinę niuansować zasady, po to, aby wyeliminować - na razie marginalny, ale jednak dostrzegany - mechanizm nienależytego wykorzystywania tej darmowej oferty" - dodał.

Wiceminister zaapelował, aby Ukraińcy, którzy są zakorzenieni w Polsce, którzy mają pracę, kupowali bilety. Wyjaśnił, że środki te będą przeznaczone m.in. na wypłaty dla polskich kolejarzy, którzy pomagają uchodźcom ukraińskim.

Obecny na konferencji ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca również zaapelował do swoich rodaków, aby nie nadużywali darmowych przejazdów koleją.

"Chciałem zwrócić się do swoich rodaków, którzy przebywają teraz, którzy przebywali wcześniej w Polsce, i poprosić, aby nie nadużywać tej serdeczności. Jeżeli będą wprowadzone nowe przepisy, to aby się do nich dostosowywać, korzystać z kupowania biletów" - stwierdził ambasador.

Następnie Deszczyca przekazał ten apel w języku ukraińskim.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyjaśnił, że apel, który został skierowany przez ambasadora do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, to apel do mężczyzn w wieku od 18. do 60. roku życia, którzy w Polsce pracują. “Natomiast niezmiennie młodzież, mężczyźni powyżej 60. roku życia, osoby niepełnosprawne, a szczególnie mamy z dziećmi, będą mogły liczyć dalej na bezpłatny transport w tym szczególnym czasie” - podkreślił Adamczyk.