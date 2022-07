W czerwcu Niemcy wprowadziły bilet miesięczny w cenie 9 euro, uprawniający do korzystania ze wszystkich rodzajów lokalnego transportu zbiorowego – taka promocja trwa do końca sierpnia. W pierwszym miesiącu sprzedano aż 21 mln wejściówek, więc zainteresowanie okazało się ogromne. Oczywiście nie oznacza to, że nagle jedna czwarta Niemców przesiadła się do autobusów oraz kolei. Najprawdopodobniej część osób kupiła bilet na wszelki wypadek, bo wydatek 9 euro jest nieistotny dla tamtejszego przeciętnego gospodarstwa.